Unterstützend habe sich im vergangenen Monat insbesondere die Einigung auf ein zunächst begrenztes Handelsabkommen zwischen Japan und den USA ausgewirkt. Es solle einen ersten Schritt zu einer umfangreicheren Vereinbarung darstellen. Während Japan künftig mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA importieren werde, verzichte die US-Regierung vorläufig auf die Erhöhung von Zöllen auf japanische Automobile. Auch werde es keine Zölle auf elektronische Produkte wie Software, E-Books, Spiele und Musik geben.



Die japanische Wirtschaft sei im September jedoch wie auch in den Vormonaten schwach gewesen. Die Industrieproduktion habe den stärksten Rückgang seit sieben Monaten verzeichnet. Auch die Exporte seien zum neunten Mal in Folge gesunken. Besonders stark seien dabei die Ausfuhren nach China gesunken. Insgesamt sei die Wirtschaft in Japan mit einem Jahreswachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent langsamer gewachsen als erwartet.



Trotz der schwächelnden Konjunktur habe die Bank of Japan ihre Geldpolitik entgegen der Erwartung von Experten nicht weiter gelockert. Allerdings habe die japanische Notenbank für ihre nächste Zinssitzung im Oktober eine Überprüfung der wirtschaftlichen Lage angekündigt und sich grundsätzlich offen für weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen gezeigt.



Die japanischen Märkte dürften in den kommenden Monaten insbesondere von der konjunkturellen Entwicklung sowie dem weiteren Kurs der Notenbanken beeinflusst werden. (Ausgabe vom 15.10.2019) (16.10.2019/ac/a/m)







