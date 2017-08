Linz (www.aktiencheck.de) - Im Land der aufgehenden Sonne schien im zweiten Quartal tatsächlich wieder die Wachstumssonne, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das BIP habe im Frühjahr um 4,0% (Y/Y) zugelegt, so stark wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Die Japaner hätten sich ausgabefreudiger gezeigt (Autos und Haushaltsgeräte) und die Firmen hätten zugleich kräftig investiert (Investitionen +2,4%). Der private Konsum trage zu rund zwei Drittel zum BIP bei. Damit könnte endlich die sehr niedrige Inflation einen Impuls erhalten, was die Hoffnungen auf ein Ende der lockeren Geldpolitik der Bank of Japan schüren würde. Durch den USA-Nordkorea-Konflikt sei der JPY in den letzten Tagen als sicherer Hafen gefragt gewesen. Die Unterstützung 128,00 habe aber standgehalten. Die Widerstände sehe man bei 130,00 und 131,40, die Unterstützungen bei 125,30 und 125,80. Die Aussichten: seitwärts Richtung 131,00. (16.08.2017/ac/a/m)





