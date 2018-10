Aktuell hätten die USA offiziell mit Japan direkte Verhandlungen über ein Handelsabkommen aufgenommen. Inwieweit diese mit brachialen Drohungen des US-Präsidenten "unterstützt" würden, bleibe abzuwarten. Die Kompromisse mit Kanada und Mexiko würden hoffen lassen, dass Trump derzeit schnelle Abschlüsse vor den Midterms wichtiger seien als die übermäßige Bevorteilung des eigenen Landes. Davon könnte Japan profitieren, wenn die Gespräche schnell voranschreiten würden. Bislang sei Tokio eher passiv eingestellt gewesen, das könnte durchaus helfen.



Das Abkommen "formerly known as NAFTA" dürfte auch schon für Erleichterung sorgen: Z.B. Toyota habe etwa sowohl in Mexiko als auch in Kanada Produktionsstätten um den amerikanischen Markt zu bedienen und profitiere direkt von der Einigung.



China, als wichtigster Handelspartner Japans, habe derzeit eine abflauende Wirtschaftsdynamik zu verzeichnen. Dies spiegele sich in den chinesischen Einkaufsmanagerindices wider. Lediglich die Bereiche, die von staatlichen Konjunkturmaßnahmen profitieren würden (wie Bau und Dienstleistungen), seien stabil geblieben. Die Industriedaten aus Peking hätten enttäuscht. Auch global gebe es aktuell leichten Gegenwind. Dies dürfte sich in der nächsten Zeit auch auf Japan auswirken. Die schlechten Außenhandelsdaten Südkoreas von heute Morgen seien ein Indiz dafür.



Die Binnenwirtschaft trage in Japan allerdings weiter zum Wachstum bei. Das 3. Quartal werde zwar durch Naturkatastrophen etwas schlechter ausfallen, doch diese seien auch ein kleines Konjunkturprogramm, das ab dem 4. Quartal wieder eine positive Wirkung entfalten dürfte.



Der Tankan reflektiere eine sich verschlechternde Stimmung in der japanischen Wirtschaft. Unter dem Strich sei der Indexstand aber noch positiv, eine Rezession stehe nicht zu befürchten. Allerdings würden die handelspolitischen Auseinandersetzungen zunehmend die Stimmung drücken. Die positive Entwicklung in den NAFTA 2.0 Verhandlungen würden die Analysten hoffen lassen, dass bei den aktuell angelaufenen Verhandlungen zwischen Tokio und Washington auch eher ein schneller Abschluss gesucht werde als ein politisches Exempel wie bei China. Es bleibe aber dennoch ein Downside-Risiko. Denn der amerikanische Präsident sei vor allem eines - unberechenbar. (01.10.2018/ac/a/m)





Mit gut 10.000 im Auftrag der Bank of Japan quartalsweise befragten Unternehmen ist der Tankan die bedeutendste Konjunkturumfrage des Landes, so die Analysten der Nord LB.Heute habe die Veröffentlichung für das 3. Quartal mit einem Rückgang von je zwei Punkte bei den Großproduzenten ebenso wie bei den großen Dienstleistern überrascht. Bei der Ausblicks-Komponente gebe es ein gemischtes Bild, während die Industrie pessimistischer eingestellt sei als noch im 2. Quartal, blicke der Dienstleistungssektor wieder leicht optimistischer in die Zukunft.Es dürfe allerdings auch nicht vergessen werden, dass zum Zeitpunkt der letzten Umfrage das große amerikanische Zollpaket über die USD 200 Mrd. auf chinesische Importwaren noch nicht auf dem Tisch gewesen sei. Die handelspolitischen Auseinandersetzungen hätten somit am aktuellen Rand einen Niederschlag finden müssen. Gerade China sei der wichtigste Handelspartner für Tokio und entsprechend hätten die Streitigkeiten durchaus eine Wirkung, auch wenn der Inselstaat noch nicht direkt im Fokus des US-Präsidenten sei.