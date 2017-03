Doch nicht nur der Außenhandel sei momentan auf gutem Weg, auch für den Binnenkonsum habe es gute Zahlen gegeben, so hätten die Einzelhandelsumsätze zugelegt und der ordentliche Anstieg der Barlöhne signalisiere, dass dies auch dabei bleiben werde. Zudem signalisiere die Ausblicks-Komponente des Eco-Watchers-Index, dass hier wieder etwas mehr Dynamik als zum Jahresausklang zu erwarten sei.



Wie erwartet, habe es keinerlei Änderungen an der geldpolitischen Agenda in Japan gegeben. Leitzins, Volumen der Ankäufe und die Zielrendite für die 10-jährigen Staatsanleihen seien von der Notenbank im März unberührt geblieben. Angesichts der stabilen wirtschaftlichen Lage und der Leitzinsanhebung in den Vereinigten Staaten habe die Bank of Japan (BoJ) keinen akuten Handlungsbedarf. Die FED habe mit ihrer Aktivität zusätzlich Druck von den Japanern genommen. Das Inflationsziel in Höhe von 2,0% liege zwar in weiter Ferne. Die Veränderungsrate der Verbraucherpreise sei im Februar mit -0,3% Y/Y sogar wieder im negativen Bereich gewesen. Hier rechnen die Analysten der Nord LB jedoch mit einer deutlich dynamischeren Preisentwicklung in den nächsten Monaten. Dies würden unter anderem die Tokioter Statistik für den März ebenso wie die Produzentenpreise indizieren, die derzeit einen deutlicheren Auftrieb erfahren würden. Im Jahresverlauf kämen dann Basiseffekte hinzu.



Die kritischere Frage sei die Erreichung der Zielrendite für die 10-jährigen Staatsanleihen, welche die japanische Notenbank im September vergangenen Jahres zusammen mit der Zinsstrukturkurvensteuerung eingeführt habe. Seit geraumer Zeit liege die Rendite darüber. Daher werde der nächste Schritt der BoJ wahrscheinlich sein, die Zielrendite den Marktgegebenheiten anzupassen. Sie könnte die Zielrendite anheben - was die Analysten der Nord LB für wahrscheinlicher halten - oder einen Zielkorridor einführen. Letzterer würde der Bank mehr Flexibilität verschaffen. Im April werde dies wahrscheinlich noch nicht passieren, aber im Juni sähen die Analysten schon einen möglichen Termin für die Anpassung. Ein Tapering oder eine Diskussion darüber halte man in diesem Jahr für ausgeschlossen. Dafür gebe es zu viele Unsicherheiten. Zudem befinde sich die aktuelle Inflationsrate noch zu weit ab vom Ziel.



Nachdem Donald Trump dem Transpazifischen Freihandelsabkommen (TPP) nach Jahren zäher Verhandlungen mit Amtsantrete den Todesstoß versetzt habe, versuche Japan den Handel mit anderen Regionen von Hürden zu befreien. So habe Premierminister Shinzo Abe bei seinem CEBIT-Besuch die Unterstützung Deutschlands bei entsprechenden Verhandlungen mit der EU gesucht. Bislang habe es zwar zahlreiche Gespräche aber auch sehr große Differenzen gegeben, etwa im Agrarsektor, den Japan stark protektioniere, was auch schon beim TPP für Probleme gesorgt habe. Die nächste Verhandlung finde im April statt. (Ausgabe April 2017) (27.03.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im März kristallisiert sich durch die aktuellen Konjunkturveröffentlichungen, dass es doch einen positiven Jahresauftakt für die japanische Wirtschaft gegeben hat, berichten die Analysten der Nord LB.Seien die Exporte im Februar wieder um 11,3% im Vorjahresvergleich angestiegen, während die Importe mit 1,2% Y/Y in einem wieder etwas gemäßigteren Tempo unterwegs seien. Die Ausfuhr-Delle im Januar, als die Exporte lediglich um 1,3% Y/Y gestiegen seien, könne mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Lage des chinesischen Neujahrs zurückgeführt werden. Unter dem Strich seien japanische Waren im Ausland wieder sehr gefragt. Entsprechend profitiere der Handelsbilanzsaldo und könne deutlich zulegen. Dabei hätten die Ausfuhren in alle Regionen zulegen können, wobei China am meisten zum Zuwachs beigetragen habe.