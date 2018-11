London (www.aktiencheck.de) - 2019 wird voraussichtlich ein gutes Jahr für japanische Risikoaktiva im Allgemeinen und japanische Small-Cap-Aktien werden, so Jesper Koll, Japan Senior Advisor bei WisdomTree.Natürlich sei der japanische Gesamtmarkt stark von der globalen Konjunktur abhängig und bis zu 64% der TOPIX-Erträge würden von Überseeverkäufen abhängen. Daher werde die Performance japanischer Large-Caps immer von den Konjunkturzyklen in den USA und China abhängen.Leider dürfte sich weder die größte noch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den nächsten neun bis 15 Monaten deutlich beschleunigen. Dagegen befinde sich die japanische Inlandsnachfrage in einem mehrjährigen strukturellen Aufwärtstrend, angeführt von steigenden inländischen Konsumausgaben und vor allem von einem kräftigen Re-Investitionszyklus kleiner und mittlerer Unternehmen, die sich beeilen würden, ihren lokalen Kapitalbestand zu erhöhen. Dieser Zyklus sei nicht von den Unsicherheiten des Welthandels betroffen, und die Gewinner seien vor allem die japanischen Small-Cap-Unternehmen. (23.11.2018/ac/a/m)