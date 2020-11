Bonn (www.aktiencheck.de) - Japans Wirtschaft könnte vom neuen Handelsabkommen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) zwischen den ASEAN-Staaten sowie fünf weiteren Ländern in der Region Asien-Pazifik profitieren, so die Analysten von Postbank Research.



45 Prozent aller Exporte Japans würden in Staaten gehen, die der Freihandelszone angehören würden. Zwar bestünden bereits mit einer Reihe dieser Länder Abkommen, sodass Waren auch in der Vergangenheit schon teilweise zollfrei hätten gehandelt werden können - dies gelte aber nicht für die wachstumsstarken Schwellenländer China und Südkorea, auf die zusammen rund 29 Prozent aller japanischen Exporte entfallen würden.



Nach vollständiger Implementierung des neuen Handelsabkommens dürfe Japan fast alle Waren ohne Abgaben in diese beiden Länder ausführen. Die exportorientierte japanische Wirtschaft könne sich somit über zusätzliche Wachstumsimpulse im Außenhandel freuen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten japanische Aktien für interessant halten, zumal diese im Vergleich zu Märkten in anderen Industrieländern nach wie vor günstig bewertet seien. (27.11.2020/ac/a/m)



