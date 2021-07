Ein Blick hinter die Fassade lohne sich allerdings, denn das Bottom-up-Zeugnis für japanische Unternehmen falle viel besser aus. Mit einem aktiven Investmentansatz würden sich die oben genannten Herausforderungen umgehen lassen - indem nicht ein Bruchteil der wachstumsschwachen Volkswirtschaft gekauft werde, sondern dynamisch wachsende Einzelunternehmen. So sei es möglich, die vielen "Value-Fallen", wie etwa den wachstumsschwachen und sich in der Strukturkrise befindlichen Bankensektor, zu umgehen.



Selektive Aktienauswahl erlaube es zudem, von der Informationsineffizienz des japanischen Aktienmarkts zu profitieren. Denn in Japan werde jede Aktie im Schnitt von sieben Analysten verfolgt, im Vergleich zu mehr als 40 Analysten pro Aktie in den USA. In puncto ESG-Aktivitäten hafte japanischen Unternehmen der Ruf an, hinter ihren globalen Mitbewerbern hinterherzuhinken. Jedoch seien gerade bei Umwelttechnologien viele Betriebe dem Rest der Welt voraus. Zudem sehe man häufig tiefe Verbundenheit zur jeweiligen Vision und Engagement für den sozialen Zweck. Dieses Bild sei allerdings aufgrund der Komplexität des Marktes nicht durch standardisierte Verfahren von kurzfristigen Investoren erfassbar. Für japanische Unternehmen stelle es oft eine Herausforderung dar, jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die von institutionellen Investoren gefordert werden würden, und es gebe nicht genügend qualitativ hochwertiges Research, um diese Lücken in der Transparenz zu füllen.



Für Wachstumsinvestoren biete Japan eine Vielfalt an vernachlässigten Nebenwerten, die allerdings den Weltmarkt dominieren würden. Hamamatsu Photonics (ISIN JP3771800004/ WKN 893998) sei beispielsweise mit 90 Prozent Marktanteil Weltmarktführer für hochlichtsensitive Messgeräte, die Unreinheiten bis zur Größe eines Protons messen könnten. Solche Unternehmen würden ihren Markt anführen, könnten in Yen fakturieren, würden das Währungsrisiko somit auf natürliche Weise managen, seien innovativ, hochprofitabel und wachstumsstark.



Als Exportweltmeister sei japanisches High-Tech-Engineering der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit vieler chinesischer Unternehmen. Die Nähe zu China bilde demnach einen wichtigen Wachstumsmotor für japanische Unternehmen. Robotik-Spezialisten wie Fanuc (ISIN JP3802400006/ WKN 863731) oder Keyence (ISIN JP3236200006/ WKN 874827) würden ihre Expansion gerade der starken Nachfrage nach Industrieautomatisierung auf dem asiatischen Kontinent verdanken. Aber auch japanische Konsumtitel wie die Fast Fashion Modekette Uniqlo oder Klaviere von Yamaha (ISIN JP3942600002/ WKN 855314) würden sich bei der wachsenden Mittelschicht Chinas reger Nachfrage erfreuen.



Nihon M&A (ISIN JP3689050007/ WKN A0LC7P), Marktführer für Unternehmensberatung in Japan, sei ein plakatives Beispiel: Das Unternehmen habe sich seit der Gründung vor 30 Jahren auf die Nachfolgeberatung von mittelständischen gründergeführten Unternehmen spezialisiert. Nihon M&A habe sich durch den Aufbau eines engen Netzwerks bei japanischen Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie spezialisierten M&A-Beratern starke ökonomische Burggräben aufgebaut. Das Wachstumspotenzial sei aufgrund der hohen Anzahl von alternden Firmenchefs ohne natürliche Nachfolger aus der Familie mittel- und langfristig sehr hoch. Nihon M&A habe seine Gewinne pro Aktie über die vergangenen zehn Jahre annualisiert um 30 Prozent gesteigert. Für die kommenden fünf Jahre sei ein Wachstum auf gleicher Höhe als realistisch einzuschätzen.



Nicht zu vernachlässigen sei bei der Beurteilung japanischer Aktien auch die Wirtschaftspolitik des früheren Premierministers Shinzō Abe, die auch unter dem Namern "Abenomics" bekannt sei. Das Programm sei in Japan mittels einer investitionsfreundlichen Steuerreform und einer durchgreifenden Arbeitsmarktreform umgesetzt worden. Die neuen Regelungen hätten zu einem massiven Anstieg berufstätiger Frauen sowie einer Immigrationswelle geführt, was der alternden Gesellschaft einen großen Produktivitätsgewinn beschert habe.



Die Reform der Unternehmensverfassung, welche in den Corporate Governance und Stewardship Code gemündet habe, habe veraltete Managementstrukturen aufgebrochen und den Weg für unabhängige sowie junge Kompetenz in den Aufsichtsräten geebnet, die Kapitallokation verbessert, Minderheitsaktionären eine Stimme verliehen und die schwachen Kapitalrenditen auf internationales Niveau gehoben. So sei ein Katalysator geschaffen worden, um den vielen überkapitalisierten japanischen Konglomeraten entgegenzuwirken und das Wachstum von dynamischen Qualitätsunternehmen zu fördern.



In so einem breiten und unentdeckten Markt wie Japan sei es eine selektive Vorgehensweise umso wichtiger. Die Unternehmen in unserem Portfolio repräsentieren einen winzigen Anteil, weniger als ein Prozent, der börsennotierten japanischen Aktien, so die Experten von Comgest. Über mehrere Jahre hinweg hätten die Experten von Comgest sie analysiert und seien überzeugt, dass sie starkes Wachstumspotenzial mitbringen würden. Die Experten von Comgest würden nicht unbedingt in Japan investieren, sondern in Unternehmen, die zufällig ihren Sitz in Japan hätten.







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Augen der Weltöffentlichkeit dürften in den kommenden Wochen einmal mehr auf Japan gerichtet sein, wo zwischen dem 23. Juli und 8. August die 32. Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen werden, so die Experten von Comgest.Doch auch wenn die Spiele aus Präventionsgründen ohne Zuschauer stattfänden, um eine weitere Verbreitung von COVID-19 im Land zu verhindern, gewinne der fernöstliche Inselsaat vor allem bei Investoren wieder an Attraktivität. Lange habe in Japan wirtschaftliche Flaute geherrscht und attraktive Entwicklungen hätten die letzten Jahrzehnte auf sich warten lassen. Richard Kaye, Portfoliomanager bei der internationalen Fondsgesellschaft Comgest, sei jedoch davon überzeugt, dass für Japan auch am Börsenhorizont Licht in Sicht sei - wenn Investoren genauer hinsähen und sich nicht vom Blick auf die Indices abschrecken lassen würden.Vor ziemlich genau 150 Jahren, am 27. Juni 1871, sei in Japan die "Neue Währungsordnung" in Kraft getreten. Diese habe den Grundstein für das moderne Währungssystem gelegt und den Japanischen Yen in den Mittelpunkt gestellt. Seit diesem historischen Meilenstein sei viel passiert und der Inselstaat wandle sich zunehmend zu einem fruchtbaren Boden für Wachstumsinvestoren.Japan sei mittlerweile die drittgrößte Volkswirtschaft. Das Land zeichne sich durch eine sehr hohe Konzentration an familiengeführten Unternehmen aus. Ein Drittel der gelisteten Unternehmen in Japan seien auf eine Art familiengeführt. Das mache sie Analysten zufolge zu Unternehmen, die generationsübergreifend handeln würden, was für langfristig orientierte Investoren ein großes Plus sei. Zudem sei der japanische Aktienmarkt mit mehr als 3.700 gelisteten Aktien einer der größten der Welt. Das seien mehr Aktien als an den Börsen von Shenzen und Shanghai in China, die seit der Marktöffnung für ausländische Investoren zu den neuen Börsenstars gehören würden.Der Top-Down-Blick auf Japan halte viele Investoren davon ab, im Land der aufgehenden Sonne zu investieren. Die Schuldenlast sei hoch, die Bevölkerung werde älter, eine deflationäre Spirale habe die Binnenwirtschaft über Jahrzehnte gebremst und die starke Währung setze der Profitabilität vieler exportorientierter Unternehmen zu. Kurzum: Das Desinteresse am japanischen Aktienmarkt habe nach zwei Jahrzehnten Baisse in der globalen Finanzmarktkrise seinen Höhepunkt gefunden, als selbst einheimische institutionelle Investoren dem eigenen Aktienmarkt den Rücken gekehrt und nur noch 25 Prozent der heimischen Marktkapitalisierung gehalten hätten.