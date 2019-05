Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Japan sorgten die erneut schwachen Zahlen zum Lohnwachstum für Verwunderung, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Sei vom Markt mit einem Minus von 0,5 Prozent für den März im jährlichen Vergleich gerechnet worden, habe der Wert mit -1,9 Prozent deutlich darunter gelegen. Anhand einer niedrigen Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent sowie jüngst relativ starken Daten zum privaten Konsum der Haushalte wolle diese Lohnentwicklung nicht so recht in das Bild passen. Sondereffekte wie ein starker Abfall der Arbeitsstunden im ersten Quartal sowie Anpassungen der Erhebungsmethode würden Zweifel an der Aussagekraft aufkommen lassen. Insbesondere die neue Erhebungspraxis sorge für mehr Verunsicherung als Vertrauen in die Qualität der Daten.Vertrauen genieße hingegen der Yen. In den letzten vier Wochen habe dieser rund 2,5 Prozent gegenüber dem Euro aufwerten können und sei damit so hoch bewertet wie zuletzt im Januar. Anleger seien vor den Risiken eines eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China in den Japanischen Yen geflüchtet. Halte der Handelsstreit noch weiter an, dürfte der Yen davon profitieren. (13.05.2019/ac/a/m)