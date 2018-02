Gedrückt hätten das Gesamtergebnis die Bauinvestitionen (-2,7% Q/Q) und die privaten Investitionen, die mit +0,7% Q/Q schlechter als erwartet hereingekommen seien. Bei beiden Zahlen würden die Analysten jedoch eine Verbesserung in der Revision erwarten. Das Wachstum der Investitionen würden sie durchaus noch positiv sehen, auch wenn sie von einer höheren Dynamik ausgegangen seien. Trotz der Unsicherheit bleibe festzuhalten, dass sich Japan an einen kritischen Punkt befinde. Der zurzeit recht starke Yen gefährde die Exportwirtschaft und die sehr ausgeprägten Einbrüche insbesondere an den japanischen Aktienmärkten könnten weiter auf die Konsumlaune der Japaner drücken. Es gebe derzeit keinerlei Impulse durch Konjunkturprogramme. Viel werde letztlich auch von den Lohnverhandlungen im Frühjahr abhängen.



Die japanischen Warenausfuhren seien im Januar mit 12,2% Y/Y stärker als der Konsens ausgefallen. Die Importe seien um 7,9% Y/Y gestiegen, womit sich unter dem Strich der positive Saldo der Warenhandelsbilanz auf JPY 373 Mrd. vergrößert habe. Vorsicht sei insbesondere aufgrund des chinesischen Neujahrs geboten, das im Januar die Exporte nach oben verzerrt haben dürfte.



Die fünfjährige Amtszeit von Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda ende mit dem April. Nun habe sich Premierminister Shinzo Abe auf den Nachfolger festgelegt. Es sei: Kuroda. Der 73-jährige bekomme nun also eine zweite Amtszeit. Das sei ein Novum in Japan, mache aber durchaus Sinn. Kuroda habe Abe bei dessen Abenomics durch eine ultra-expansive Geldpolitik bislang nicht da gewesenen Ausmaßes unterstützt. Damit habe es Japan aus der gefährlichen Zone der Deflation geschafft.



Auch wenn die Zielmarke für die Preissteigerungsrate in Höhe von 2,0% in weiter Ferne bleibe - immerhin sei sie derzeit stabil deutlich über 0,0% und habe zuletzt immerhin auf 1,4% Y/Y steigen können, wobei die für die BoJ wichtige Kernrate bei 0,9% Y/Y verharrt habe. Wie dem auch sei - die Verlängerung der Amtszeit sei aus der Sicht des Premiers eine logische Entscheidung. Für die Notenbankpolitik heiße dies auf jeden Fall ein sehr geringes Tempo bei der Rückabwicklung der ultra-expansiven Geldpolitik. (Ausgabe März 2018) (27.02.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem japanischen Wirtschaftswachstum scheint so langsam die Luft auszugehen, so die Analysten der Nord LB.Im letzten Quartal des Jahres 2017 sei das Bruttoinlandsprodukt um lediglich 0,1% Q/Q gewachsen. Damit betrage das Wachstum im gesamten Kalenderjahr nun 1,6%. Es sei noch etwas zu früh, um die Angaben abschließend zu beurteilen. Die erste Schätzung sei traditionell weitab von der finalen Zahl, weil unter anderem die Prognose der Statistiker für die Investitionen sehr unsicher sei. So habe die erste BIP-Schätzung für das dritte Quartal bei +0,3% Q/Q gelegen, während final +0,6% Q/Q im Buch stünden. Korrekturen um 0,5 Prozentpunkte seien auch schon mehrfach vorgekommen.