Das erste Quartal sei normalerweise relativ ereignislos für europäische Dividenden, aber dieses Jahr gebe es positive Anzeichen vor dem saisonal wichtigen zweiten Quartal. Die Ausschüttungen in Europa (ohne Großbritannien) seien im Jahresvergleich um 10,8% auf 42,5 Mrd. USD gestiegen, angekurbelt durch Nachholzahlungen skandinavischer Banken. Auch die Schweiz leiste einen überproportionalen Beitrag zum ersten Quartal und auch hier hätten sich die Unternehmen als belastbar erwiesen. Ein Drittel der europäischen Unternehmen, die üblicherweise im ersten Quartal ausschütten würden, habe ihre Dividenden im Jahresvergleich gekürzt, im Vergleich zu etwas mehr als der Hälfte in den letzten drei Quartalen.



Daniela Brogt, Head of Sales Germany & Austria bei Janus Henderson Investors, sage: "Nach einem sehr schlechten Jahr 2020 mit Rekordrückgängen bei europäischen Dividenden, sieht unser Investmentteam Potenzial für einen schnellen und kräftigen Anstieg der Dividenden in den nächsten Quartalen. Auch deutsche Unternehmen sollten dann dazugehören."



Im ersten Quartal seien die britischen Dividenden im Vergleich zum Vorjahr bereinigt um 26,7% gefallen, da Großbritannien weiterhin die Auswirkungen der Kürzungen bei den Ölgesellschaften gespürt habe. Allerdings kürzte im ersten Quartal weniger als die Hälfte der britischen Unternehmen in unserem Index die Dividende, was deutlich besser ist als im letzten Jahr, so die Experten von Janus Henderson Investors. Es gebe auch Anzeichen für eine Wiederbelebung, da die Gesamtsumme der britischen Dividenden im ersten Quartal dank einer Reihe von Sonderausschüttungen und Sonderdividenden um 8,1% gestiegen sei. In den letzten zwölf Monaten haben 57% der britischen Unternehmen in unserem Index Kürzungen vorgenommen, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Die Dividenden der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) seien auf bereinigter Basis um 6,0% gefallen, wobei sich der Rückgang in Hongkong um 16,9% deutlich bemerkbar gemacht habe. Dies bedeutete, dass unser Index für die Dividenden der Asien-Pazifik-Region auf 190,6 fiel, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die Schwellenländer hätten Auftrieb erhalten durch Dividendenerhöhungen in Brasilien, Indien und Malaysia.



Die Bergbauunternehmen hätten im ersten Quartal besonders hervorgestochen. Die wieder anziehenden Rohstoffpreise hätten zu einem deutlichen Anstieg der Ausschüttungen geführt, der durch große einmalige Sonderdividenden noch verstärkt worden sei. Die Bergbauunternehmen hätten ihre Dividenden um 85% auf Gesamtbasis (58% auf bereinigter Basis) erhöht und weitere Erhöhungen im Laufe des Jahres angekündigt.



Insbesondere die Dividenden von Finanzunternehmen seien durch einige Unternehmen angekurbelt worden, die ihre durch die Pandemie ausgesetzten Dividenden wieder aufgenommen hätten - wenn auch zumeist auf niedrigerem Niveau -, was in vielen Fällen auf regulatorische Einschränkungen zurückzuführen gewesen sei. Dies habe dem Sektor im ersten Quartal einen untypischen Schub verschafft, von dem die Experten von Janus Henderson Investors erwarten würden, dass er in den kommenden Monaten anhalten werde.



Die Sektoren der zyklischen Konsumgüter (die den allgemeinen Einzelhandel, Gebrauchsgüter, Fahrzeuge und Reisen umfassen würden), die direkt von den anhaltenden Lockdown-Beschränkungen betroffen seien, hätten den größten Rückgang verzeichnet: Sie seien im ersten Quartal um 36% auf bereinigter Basis gefallen, dicht gefolgt von Energieaktien mit -26%. Erstaunlicherweise seien die Technologiedividenden mit minus 1,5% auf bereinigter Basis gefallen.



Jane Shoemake, Client Portfolio Manager im Global Equity Income Team bei Janus Henderson, habe gesagt: "Die erfolgreiche Einführung der Impfungen in den USA und vor allem in Großbritannien ermöglicht es den dortigen Gesellschaften und Volkswirtschaften, bis zu einem gewissen Grad zur Normalität überzugehen. Das macht anderen Ländern Mut, die mit ihren eigenen Impfprogrammen dicht dahinter folgen. Dennoch sind die Infektionsraten in Brasilien und Indien immer noch außer Kontrolle, und die dritte Welle in Europa schränkt die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten nach wie vor ein, solange die Impfstoffe verabreicht werden. Dies bringt eine große Unsicherheit für die Unternehmensgewinne und damit auch für die Dividenden mit sich. Hinzu kommt, dass es nach wie vor politische Vorbehalte gegenüber Aktionärszahlungen gibt. Der Zeitpunkt und der Grad der Aufhebung der regulatorischen Beschränkungen für Bankendividenden, insbesondere in Europa und Großbritannien, sind noch unklar. Wir erwarten auch, dass Aktienrückkäufe als Mittel zur Verwendung von Liquiditätsüberschüssen wieder zunehmen werden. Auch dies wird die Höhe der Dividendenausschüttung beeinflussen (insbesondere in den USA). All diese Faktoren erhöhen die Unvorhersehbarkeit von Dividendenzahlungen.



Trotz dieser Ungewissheit sind wir optimistischer, da das erste Quartal zweifellos besser als erwartet ausfiel. Wir sind nun zuversichtlicher, dass die Unternehmen bereit und in der Lage sind, Dividenden zu zahlen, insbesondere die Unternehmen, die gut gelaufen sind. Das Abwärtsrisiko bei den Ausschüttungen ist in diesem Jahr sicherlich viel geringer als bisher angenommen, obwohl der Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen der einzelnen Unternehmen ungewöhnlich uneinheitlich sein werden. Dies wird die Volatilität der Quartalszahlen erhöhen. Auch Sonderdividenden werden eine Rolle spielen. Seit Ende letzten Jahres haben wir in Marktbereiche investiert, die von der Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren werden und in Unternehmen, denen wir zutrauen, Cashflow zu generieren und eine Dividende zu zahlen. Zu Beginn des zweiten Quartals werden die Jahresvergleiche sehr positiv ausfallen, da dies im vergangenen Jahr der stärkste Zeitraum für Dividendenkürzungen war." (26.05.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index gibt es nach dem ersten Quartal 2021 deutliche Anzeichen für eine bevorstehende Erholung der weltweiten Dividenden, so die Experten von Janus Henderson Investors.Im Vergleich zu den Ergebnissen vor Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2021 hätten die Ausschüttungen mit 275,8 Mrd. USD nur um 2,9% unter dem Vorjahresniveau gelegen.Auf bereinigter Basis seien die Dividenden nur 1,7% niedriger als im Vorjahreszeitraum gewesen, ein weitaus geringerer Rückgang als in den drei vorangegangenen Quartalen, die alle einen zweistelligen Rückgang verzeichnet hätten. Der Dividendenindex von Janus Henderson habe das Quartal bei 171,3 beendet. Das sei der niedrigste Stand seit 2017, aber ein Anstieg sei nun wahrscheinlich.Das stärkere erste Quartal und die besseren Aussichten für den Rest des Jahres hätten dazu geführt, dass die Fondsmanager von Janus Henderson ihre Prognose für die weltweiten Dividenden für das Gesamtjahr 2021 angehoben hätten. Ihre neue Central-Case-Prognose liege bei 1,36 Billionen USD, ein Plus von 8,4% gegenüber dem Vorjahr auf Gesamtbasis, was einem bereinigten Anstieg von 7,3% entspreche. Im Vergleich dazu habe die Best-Case-Prognose vom Januar bei 1,32 Billionen USD gelegen.In den bisherigen vier Pandemie-Quartalen hätten die Unternehmen Dividenden im Wert von 247 Mrd. USD gekürzt, was einer Kürzung von 14% gegenüber dem Vorjahr entspreche und das Wachstum von fast vier Jahren zunichtegemacht habe. Dennoch sei dies ein geringerer Rückgang als nach der globalen Finanzkrise gewesen und die Branchenmuster hätten einer herkömmlichen, wenn auch schweren Rezession entsprochen.Das erste Quartal sei saisonal bedingt stark auf Nordamerika ausgerichtet, wo die Dividenden weit weniger gesunken seien als in anderen Teilen der Welt. Die US-Ausschüttungen in Höhe von 139,3 Mrd. USD hätten auf Gesamtbasis um 8,1% unter dem Vorjahreswert gelegen, wobei der Rückgang fast ausschließlich darauf zurückzuführen gewesen sei, dass sich die ungewöhnlich hohen US-Sonderdividenden des vergangenen Jahres nicht wiederholt hätten. Auf bereinigter Basis sei der Rückgang der nordamerikanischen Dividenden um 0,3% besser als der weltweite Durchschnitt von -1,7% gewesen.