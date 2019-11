Doch woran liege es, dass sich die Märkte häufig besonders gut entwickeln würden, wenn die Adventszeit anbreche und das neue Jahr bevorstehe? Eine Theorie gehe davon aus, dass institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen oder Banken zum Ende des Jahres ihre Bilanz steuerlich optimieren würden. "Verkaufen Anleger ihre über das Jahr schlecht gelaufenen Papiere, werden die Verluste mit den Gewinnen verrechnet und die Steuerlast damit reduziert. Das frei gewordene Kapital wird in gutlaufende Papiere umgeschichtet - was in der Folge das Momentum am Gesamtmarkt positiv beflügeln kann", erkläre DWS-Experte Albrecht. Was auch schon den "Januar-Effekt" erklären würde.



Marktdaten würden nämlich auch zeigen, dass sich vor allem bei kleineren Unternehmen jeweils zu Beginn des neuen Jahres ein ausgeprägter Kursauftrieb einstellen könne. Zwischen 1928 und 2018 habe sich dieser Effekt zum Beispiel in 62 Prozent der Jahre beobachten lassen. Mancher Investor möge sich also in Erwartung dieses Neujahrseffekts schon vor Jahresende stärker eindecken und damit die Kurse zum Weihnachtsfest treiben.



Doch es gebe weitere Ansätze, um die Saisonalität der Märkte zum Jahresende zu erklären. Beim Phänomen der zeitlich stark begrenzten "Santa-Claus-Rally" würden einige Finanzmarktexperten etwa davon ausgehen, dass Großinvestoren über den Jahreswechsel in die Ferien gehen und ihre Handelsbücher schließen würden. Die Privatanleger würden dann an wenigen Handelstagen auf vergleichsweise dünnen Umsätzen für positive Kursimpulse am Markt sorgen.



"Eine weitere Erklärung der Jahresendrally geht davon aus, dass die Boni-Zahlungen aus der Finanzbranche und anderen Wirtschaftsunternehmen sich mit dem psychologischen Effekt einer ausgabefreudigen Vorweihnachtsstimmung verbinden. Das führt zu gesteigerter Risikobereitschaft - nicht zuletzt bei Privatanlegern. Die Weihnachtsprämien oder Jahresgratifikationen werden an der Börse investiert und treiben die Bewertungen", erkläre DWS-Fachmann Albrecht.



In eine ähnliche Richtung gehe schließlich noch die Überlegung, dass institutionellen Investoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds jeweils zu Jahresbeginn frisches Kapital aus turnusmäßigen Prämien- und Beitragszahlungen Verfügung stehe. Sie würden die letzten Monate vor dem Jahresende nutzen, um ihre bestehenden Mittel verstärkt in Aktien zu investieren. In der risikoreichen Vermögensklasse werde mit der Erwartung angelegt, dass frisches Kapital zu Beginn des neuen Jahres in weniger risikoreiche Anlagen, etwa Anleihen, investiert werden müsse, damit ein vorgeschriebenes Risikoprofil eingehalten werde - nicht zu konservativ aber auch nicht zu risikofreudig. Die Jahresendrally wäre damit also auch die Folge von Portfolioanpassungen großer Anleger.



"Ob eine der Erklärungen den Ausschlag gibt oder eine Mischung aus allen, bleibt unklar. Wie auch bei der Börsenweisheit, den Markt im Mai zu verlassen, gibt es keine Garantie für die saisonalen Aufwärtsbewegung der Börsen zu Weihnachten", sage DWS-Fondsmanager Albrecht. Schlussendlich sollten vor allem einschlägige Bewertungsmethoden den Ausschlag für eine Investition geben. Anleger dürften also besser beraten sein, die Zinsentwicklung, die Gewinnlage der Unternehmen, die allgemeinen konjunkturellen Aussichten und die geopolitische Lage im Auge zu behalten - statt sich lediglich auf die Vorhersage einer Jahresendrally zu verlassen.



Außerdem gelte: Je längerfristig Anleger an ihrem Investment festhalten würden, desto geringer werde der Effekt der Saisonalität. Privatanleger könnten zum Beispiel durch regelmäßige Einzahlungen in Fondssparpläne oder private Altersvorsorgeverträge solche Schwankungen umgehen. Ob sie dann bei einer Jahresendrally dabei seien oder nicht, müsse sie dann nicht mehr groß umtreiben. (Ausgabe vom 25.11.2019) (26.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig starten im vierten Quartal die Spekulationen um eine mögliche Jahresendrally an der Börse, so die Experten der DWS.Die Experten würden aufklären, wie viel Fakt und Fiktion sich hinter diesem Phänomen verstecke.Kälte, wenig Licht, die Grippeimpfungen seien in den Nachrichten und gelbe Blätter würden auf nieselnassen Straßen kleben. Es sei November - und damit wieder soweit: In den Analyseabteilungen und Handelsräumen von Wertpapierhändlern und Banken werde über die Aussichten für eine Jahresendrally an den Finanzmärkten spekuliert. Oft werde der Börsenendspurt schon zu Halloween ausgerufen, also Ende Oktober. Andere Vorhersagen würden ihn auf eine "Santa-Claus-Rally" während der Handelstage rund um den Jahreswechsel einengen - oder sie würden einen "Januar-Effekt" prognostizieren, eine besonders renditestarke Phase gleich nach Neujahr.Aber warum sei das Jahresende ein so markanter Punkt im Kapitalmarktkalender? Und, gebe es die Jahresendrally überhaupt? "Die Tendenz zu einem Anstieg von Aktienkursen zum Jahresende lässt sich aus historischen Daten durchaus herauslesen. Im Schnitt zählte zum Beispiel beim deutschen Leitindex DAX das jeweils letzte Quartal in den vergangenen 39 Jahren zu den renditestärksten", sage DWS-Fondsmanager Tim Albrecht. Der Dezember sei demnach mit einem monatlichen Plus von 1,95 Prozent jeweils der zweitbeste Monat des Jahres gewesen. Seit 1988 habe es insgesamt nur acht Weihnachtsmonate gegeben, in denen der deutsche Standardindex einen Verlust verzeichnet habe.