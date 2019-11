Doch kurzfristig sprächen saisonale Effekte für einen weiteren Anstieg. Es könnte sich sogar eine Jahresendrally einstellen. Denn zum einen sei der Dezember historisch betrachtet mit einem durchschnittlichen Plus von 1,57 Prozent der zweitbeste ATX-Börsenmonat. Zum anderen komme es in den letzten Wochen des Jahres vor allem dann zu weiteren Kursgewinnen, wenn das Jahr ohnehin schon gut gelaufen sei. Dieser Effekt sei statistisch äußerst signifikant: Seit Gründung des ATX im Jahr 1991 habe der Wiener Leitindex 18 Mal mit positiven Vorzeichen abgeschlossen. In 16 dieser Jahre habe er auch im Dezember zugelegt.



Die Gründe, warum die Kurse im Dezember oftmals stark steigen würden, liege am "Window Dressing" der professionellen Marktteilnehmer. Hierbei würden die Verliererpapiere noch vor dem Jahreswechsel aus den Depots verbannt, Gewinneraktien hingegen gekauft. So entstehe in der Jahresendabrechnung der Eindruck, dass die Portfoliomanager schon das ganze Jahr über richtig gelegen hätten.



Dieses Jahr könnten die Effekte besonders kräftig ausfallen. Denn der starke Anstieg an den Börsen habe viele Profis auf dem falschen Fuß erwischt. Vor diesem Hintergrund könnte es sich lohnen, einen Blick auf die bisherigen ATX-Highflyer des Börsenjahrgangs 2019 zu werfen. Ganz oben auf der Gewinnerliste stehe die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) mit einem Plus von fast 60 Prozent. Dahinter würden der Öl- und Gaskonzern OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) mit einem Kursgewinn von mehr als 40 Prozent und der Baustoffanbieter Wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) mit einem Zuwachs von knapp 34,4 Prozent folgen.



Die Window-Dressing-Effekte würden sich regelmäßig auch an anderen Börsen beobachten lassen. Daher könnte auch ein Blick jenseits der Landesgrenzen lohnenswert sein. In Deutschland stünden im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) die Aktien des Sportartikelkonzerns adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) (+53,5%), des Triebwerkherstellers und DAX-Neulings MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) (+50,6%) und des Versorgers RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) (+46,4%) ganz oben auf der Gewinnerliste. Im Leitbarometer der Eurozone, dem EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), würden der Halbleiterspezialist ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) (+76,5%), der Flugzeughersteller Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) (+55,5%) und der Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) (+55,0%) herausragen. (Ausgabe vom 05.11.2019) (06.11.2019/ac/a/m)







