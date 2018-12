Die Anleger seien sich bewusst, dass der Zyklus nicht ewig dauern werde. Allerdings würden die Experten nach wie vor ausreichend Kapital für Immobilien im Markt sehen; ihr kurzfristiger Ausblick sei somit durchaus optimistisch.



Das über dem Trend liegende globale BIP-Wachstum, die steigende Nutzernachfrage und der sinkende Leerstand würden darauf hindeuten, dass die Möglichkeiten zur Nutzung der günstigen kurzfristigen Dynamik auch 2019 genutzt werden könnten. Beschränkungen im Bausektor könnten das ohnehin schon geringe Angebotswachstum dämpfen, was Aufwärtsrisiken für das Mietwachstum nach sich ziehen dürfte.



Gleichzeitig beeinflusse die sich ändernde Marktdynamik die Aussichten für die Nutzer- und Investmentmärkte. Flexible Büros seien ein wachsender Teil der Nutzerlandschaft, während der Einzelhandel zunehmend in der Gunst der Investoren verliere.



Niedrige Renditen durch Core Assets würden zudem ein Verlagern hin zur wertschöpfenden Kapitalbeschaffung bedeuten. Auch bestehe ein wachsendes Interesse an operativen Assets, die den Investoren eine zusätzliche Risikoprämie bieten könnten. Für Private-Debt-Fonds würden indes Möglichkeiten existieren, Kredite für risikoaffinere Projekte zu vergeben.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass das Jahr 2019 Anleger zunehmend vor Herausforderungen stellen dürfte - geprägt von einem Verlangsamen der Renditen, der Bestandsverfügbarkeit, einem sich wandelnden politischen Umfeld sowie dem Verändern der Dynamik; sowohl auf Seiten der Nutzer als auch auf Seiten der Investmentmärkte. Die Sorge, dass sich der Zyklus ändern könnte, müsse kurzfristig mit den laufenden Marktchancen abgewogen werden. So könnten durchaus zusätzliche Risiken in Betracht gezogen werden, um von der günstigen Marktdynamik zu profitieren. (19.12.2018/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Der aktuelle globale Immobilienzyklus zählt zu den längsten in der jüngeren Vergangenheit, so Dr. Peter Hayes, Global Head of Investment Research bei PGIM Real Estate.Insbesondere die Vereinigten Staaten würden inzwischen seit fast einem Jahrzehnt ununterbrochenen Kapitalwertzuwächse verzeichnen.Bei Investoren und Kreditgebern würden die Experten derzeit Vorsicht sehen, verbunden mit der Besorgnis über die hohen Immobilienpreise, einem geringen Bestand sowie politischen Unsicherheiten. Das Transaktionsvolumen hingegen sei eher stabil bei zugleich geringerer Beschleunigung. Leverage-Effekte würden derzeit weniger genutzt, als am Ende eines Zyklus zu erwarten wäre.