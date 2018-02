Dabei schien das wirtschaftliche Umfeld ideal für das Edelmetall zu sein: Die Eurozone befand sich in der schwersten Krise seit ihrem Bestehen und die Zentralbanken öffneten die Geldschleusen - alles Argumente für Gold, das als sicherer Hafen für die Geldwertstabilität gilt, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Sei doch für Goldinvestoren das primäre Investmentziel der reale Kapitalerhalt.



Im Gegensatz zu anderen Anlageklassen biete ein Gold-Investment jedoch keine Verzinsung. "Wer Gold kauft nimmt Opportunitätskosten in Höhe des entgangenen Zinsertrags in Kauf. Bei der Investmententscheidung ist entsprechend abzuwägen, ob das Investmentziel nicht auch über den Kauf von sicheren Staatsanleihen erreicht werden könnte", sage Tilmann Galler.



Wie hoch diese Opportunitätskosten tatsächlich ausfallen würden, lasse sich berechnen, wenn die 10-jährige US-Realrendite als Referenzgröße angelegt werde: Dabei zeige sich für die vergangenen sechs Jahre eine stark negative Korrelation zwischen Realrenditen und Goldpreis: Fallende Realrendite sei verbunden mit steigenden Notierungen des Edelmetalls und umgekehrt gewesen. "Ob der Realzins in 2018 fällt und sich für Gold in eine vorteilhafte Richtung bewegt, hängt von zwei Faktoren ab: Erstens, wohin bewegen sich die Nominalrenditen der US-Treasuries, und zweitens, wie entwickelt sich die Inflation", sage Galler.



Das robuste Wachstum der US-Wirtschaft und der graduelle Rückzug der US-Notenbank aus den Staatsanleihekäufen würden laut Galler zu steigenden Nominalrenditen in den USA führen. Die Inflation dürfte jedoch auch aufgrund wachsender Kapazitätsauslastung der US-Wirtschaft und einem Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung etwas ansteigen, weshalb der Realzins - also die Differenz von Nominalzins und Inflation - relativ konstant bleiben sollte. Sollte es allerdings zu einem überraschenden Anstieg der Inflation kommen, würde sich das Umfeld für Gold deutlich verbessern.



"Für den Goldausblick bedeutet unser Kernszenario für die US-Wirtschaft keine signifikante Verbesserung auf der Opportunitätskostenseite. Anleger die keinen kräftigen Anstieg der Inflation erwarten, sollten dementsprechend auch 2018 die Jagd nach Gold den Athleten überlassen", erkläre Tilmann Galler. (08.02.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Morgen beginnt für die Winter-Olympioniken in Südkorea nach vier Jahren Pause wieder die Jagd auf das olympische Gold, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Und auch wenn Anleger inzwischen fast doppelt so lange warten würden, sei die Gold-Jagd an der Börse noch immer nicht eröffnet. Das werde sich nach Ansicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, auch nicht so schnell ändern.Seit seinem Allzeithoch von 1.900 US-Dollar im September 2011 sei der Goldpreis stetig gefallen. Anleger hätten auf US-Dollar-Basis über die vergangenen sechs Kalenderjahre 15 Prozent verloren - während sich mit Aktieninvestments 100,8 Prozent (auf Euro-Basis sogar 117,1 Prozent) und Renteninvestments immerhin 2,9 Prozent (auf Euro-Basis 11,2 Prozent) hätten verdienen lassen (Stand: 31. Dezember 2017).