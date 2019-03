NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

98,93 USD -0,83% (25.03.2019)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (26.03.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Währungsspekulanten drohen in der Türkei harte Konsequenzen, so die Experten von "FONDS professionell".Wer "provokative Aktionen" unternehme, Devisen kaufe und auf einen Kursverfall der Türkischen Lira setze, müsse künftig einen "sehr hohen Preis zahlen", habe der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Medienberichten zufolge auf einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul gesagt. "Ich wende mich an diejenigen, die am Vorabend der Wahl solchen Aktionen beitreten, wir kennen Eure Identität, wir wissen, was Ihr alle gemacht habt", so Erdogan weiter. Die türkische Bankenaufsicht BDDK habe bereits Schritte eingeleitet, um gegen vermeintliche Devisenmanipulateure vorzugehen. Im Fokus der Ermittlungen stehe neben anderen auch die US-Großbank J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM). Details zu den Vorwürfen gegen das Institut seien bislang nicht bekannt.Die Türkische Lira habe am Freitag mehr als vier Prozent gegenüber dem US-Dollar verloren, infolge von Erdogans harscher Reaktion auf Donald Trumps formelle Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet. Es sei der größte Kurssturz an einem einzigen Tag seit Beginn der Währungskrise im vergangenen August gewesen. Seit Ende 2018 befinde sich die türkische Wirtschaft in einer Rezession.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:88,37 EUR +1,31% (26.03.2019, 13:17)Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:88,05 EUR +0,51% (26.03.2019, 11:57)