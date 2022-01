Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

147,70 EUR +0,23% (12.01.2022, 12:09)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

167,49 USD +0,10% (11.01.2022, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Das neue Jahr sei noch jung, doch die Berichtssaison in den USA starte bereits diese Woche. Traditionell seien die Wall-Street-Banken unter den ersten Unternehmen, die ihre Bücher öffnen würden. Am Freitag mache neben Wells Fargo J.P. Morgan den Anfang. Spannender als die Q4-Zahlen werde dabei wohl der Ausblick sein. Die Aktie sei ein Basisinvestment im Finanzsektor.J.P. Morgan sei nach Assets die größte Bank der USA und als Universal-Institut sowohl im Investmentbanking als auch im klassischen Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden breit aufgestellt. Nachdem die Pandemie in den letzten zwei Jahren vor allem den Handel und das M&A-Segment auf neue Rekorde getrieben habe, sollte 2022 das Zinsgeschäft wieder anspringen.Denn die US-Notenbank FED dürfte früher als noch zuletzt angenommen die Zinsen erhöhen. Experten hätten bis vor Kurzem mit drei Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr gerechnet. J.P. Morgan-CEO Jamie Dimon gehe nach neuen Aussagen von FED-Chef Jerome Powell nun von "eher mehr als vier" aus. Absolut gesehen würde die J.P. Morgan bei einem Anstieg der Zinsen um ein Prozent mit 7,6 Milliarden Dollar mehr Erträgen in einem Jahr am stärksten unter den Peers profitieren.J.P. Morgan strotze vor Kraft, die Zinswende in den USA sollte für weiter steigende Kurse auch im neuen Jahr sorgen. Die Bewertung sei noch im Rahmen, der Chart könnte bei positiven Impulsen am Freitag über das Verlaufshoch vom letzten Oktober bei 173,00 Dollar ausbrechen. Eine Unterstützung liege auf Höhe des GD50 bei 157,82 Dollar.Engagierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und den Stopp bei 100,00 Euro beachten. Mutige, die von der Straffing der Geldpolitik in den USA profitieren wollen, können noch einen Einstieg wagen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link