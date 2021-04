Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

128,14 EUR -0,56% (14.04.2021, 13:43)



XETRA-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

128,08 EUR -1,34% (14.04.2021, 13:18)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

154,09 USD -1,19% (13.04.2021, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenriesen J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Berichtssaison an der Wall Street starte und traditionell würden die Banktitel zu den ersten gehören, die ihre Bücher öffnen würden. Dabei würden die Zahlen auch einiges über den Zustand der US-Wirtschaft aussagen. Den Anfang habe heute der Branchenprimus JPMorgan gemacht. Die Universalbank habe in den vergangenen Quartalen stets den Konsens übertroffen. Nun drehe das Geldhaus aber richtig auf.Der Gewinn je Aktie habe im ersten Quartal mit 4,50 USD deutlich die Schätzungen von 3,10 USD übertroffen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 seien das schwindelerregende 450% mehr Gewinn. Der bereinigte Umsatz habe ebenfalls satt zugelegt: Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei er um 14% auf nun 33,1 Mrd. USD. Analysten hätten nur mit 30,4 Mrd. USD gerechnet.Die beiden stärksten Anzeichen dafür, dass es bei der Großbank laufe, seien die Rendite auf das Eigenkapital und die Risikovorsorge. Die Eigenkapitalrendite von 23% (+4%) zeiget, wie profitabel JPMorgan sei. Zudem seien mehr als 5 Mrd. USD aus den Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite ausgeschüttet worden. Um diesen Betrag erhöhe sich zwar der Gewinn, CEO Jamie Dimon würde diesen Schritt allerdings sicher nicht gehen, wenn die wirtschaftliche Unsicherheit weiterhin hoch wäre. Zudem seien immer noch rund 26 Mrd. USD in Reserve.JPMorgan sei die Nummer 1 unter den US-Banken und habe ordentlich vorgelegt. Die Aktie selbst steige seit Monaten, aber die Rally dürfte noch nicht zu Ende sein. Denn die US-Wirtschaft drehe jetzt erst richtig auf und biete so weiteres Potenzial für den Titel. Wer noch nicht investiert sei, könne noch eine Position aufbauen. Der Stopp werde bei 70 Euro gesetzt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: