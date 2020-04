Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

90,95 EUR -1,79% (14.04.2020, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

91,02 EUR -3,14% (14.04.2020, 14:54)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

98,90 USD -3,76% (14.04.2020, 15:55)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die US-Großbank habe am Dienstag die Quartalsberichtssaison der großen Wall-Street-Institute eröffnet und dabei einen kräftigen Gewinnrückgang gemeldet. Der Nettogewinn sei im ersten Quartal um 69% auf knapp 2,9 Mrd. USD eingebrochen. Auch der Gewinn pro Aktie betrage mit 0,78 USD nur noch einen Bruchteil des Vorjahreswerts von 2,65 USD.Grund für den heftigen Gewinneinbruch seien hohe Rückstellungen für die infolge der Cornavorus-Krise ausfallgefährdeten Darlehen. Die nach Umsatz größte US-Bank habe die Risikovorsorge demnach auf 8,3 Mrd. USD erhöht - rund fünfeinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor.Wegen der Corona-Pandemie würden CEO Jamie Dimon und vielen Ökonomen mit einer schweren Rezession rechnen, die ähnliche Belastungen bringen könnte wie die weltweite Finanzkrise 2008. Um für drohende Ausfälle von Privat-, Firmen und Immobilienkrediten gewappnet zu sein, habe J.P. Morgan Chase & Co. im ersten Quartal Milliarden zu Seite gelegt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: