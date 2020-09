Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

82,05 EUR -0,12% (29.09.2020, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

82,36 EUR -0,23% (29.09.2020, 11:16)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

96,16 USD +2,88% (28.09.2020)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (29.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Das US-Justizministerium, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Börsenaufsicht SEC hätten eine Untersuchung eingeleitet, wonach der Bank illegale Handelspraxis und Marktmanipulation vorgeworfen worden seien. Speziell sei es um die Metall- und Anleihemärkte gegangen, in denen Händler der Bank mit sogenanntem "Spoofing" (Kaufaufträge würden vorgetäuscht, um Preise in eine gewünschte Richtung zu treiben) Preise manipuliert hätten. Zwei frühere Händler der Bank seien in diesem Zuge bereits schuldig gesprochen worden. Nun sei bekannt geworden, dass J.P. Morgan eine Einigung mit den Untersuchungsbehörden erreicht habe, rund 1,0 Mrd. USD zahle und die Untersuchung damit beendet werde.Die Bank sei ebenfalls in den kürzlich veröffentlichten FinCen-Dokumenten genannt worden, wonach rund 90% aller Banken in den Jahren zwischen 2011 und 2017 rund 2.000 Mrd. USD an illegalem Kapital (entstanden aus Geldwäsche, Korruption und Betrug) bewegt hätten, obwohl dieses intern als verdächtig markiert worden sei. Die Dokumente würden jedoch nur 0,02% der insgesamt 12 Mio. Berichte über verdächtige Aktivitäten analysieren. Neben J.P. Morgan (514 Mrd. USD an verdächtige Aktivitäten) sei unter anderem auch die Deutsche Bank (1.300 Mrd. USD an verdächtige Aktivitäten) genannt worden.Die Untersuchung dauere noch an, jedoch erwarte der Analyst keinen nachhaltigen Effekt auf die Branche. Dennoch habe die Meldung für eine deutliche kurzfristige Beeinträchtigung des Sektors gesorgt (bsp. EURO STOXX Banks: 18.09.2020 bis 28.09.2020: -7,0%). Der Analyst lasse seine Prognosen unverändert. Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells (niedrigeres Beta) habe er ein Kursziel für die Aktie von 110,00 (alt: 100,00) USD ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (2,70 USD je Aktie) ergebe sich ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: