Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.J.P. Morgan habe den Anlegern am Mittwoch gemischte Zahlen präsentiert. Die größte US-Bank habe zwar in Q1/2022 bei den Umsätzen über den Prognosen der Analysten gelegen, habe aber beim Ergebnis die Markterwartungen verfehlt. Höhere Rückstellungen für Kredite und ein schwächelndes Investmentbanking hätten ins Kontor geschlagen. Immerhin gebe es noch eine gute Nachricht.Das Finanzinstitut habe im Berichtszeitraum mit 31,6 Mrd. Dollar weniger erlöst als noch vor einem Jahr, als 32,3 Mrd. Dollar zu Buche standen. Das habe über den Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten gelegen, denn die hätten nur 31,4 Mrd. Dollar erwartet.Der Gewinn sei jedoch massiv eingebrochen. Der Jahresüberschuss sei um 42 Prozent von 14,3 Mrd. auf 8,3 Mrd. Dollar bzw. 2,63 Dollar je Aktie zurückgegangen. Analysten hätten im Konsens mit 2,72 Dollar gerechnet.Das Problem sei ertragsseitig das Investmentbanking gewesen. Die Sparte sei mit 2,1 Mrd. Dollar hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben, die mit 2,25 Mrd. Dollar gerechnet hätten. Ursächlich dafür seien die geopolitischen Spannungen in Osteuropa, die die Geschäftsaktivitäten zum Erliegen gebracht hätten. Die Gebühren im Investmentbanking seien um 31 Prozent zurückgegangen, was auf geringere Aktivitäten bei der Übernahme von Aktien und Anleihen zurückzuführen sei, so die Bank.Die J.P. Morgan Chase-Aktie verliere im vorbörslichen Handel mehr als drei Prozent.Die Zahlen seien sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Dennoch bleibe DER AKTIONÄR mit Blick auf die steigenden Zinsen weiterhin optimistisch für den US-Bank-Titel.Wer investiert ist, bleibt also weiterhin dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)