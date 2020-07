Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

86,21 EUR +0,20% (14.07.2020, 15:40)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

97,65 USD +1,43% (13.07.2020, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (14.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die nach Assets größte US-Bank habe heute Nachmittag die Zahlen für das Quartal von April bis Juni vorgelegt. Dabei habe JPMorgan die Erwartungen der Analysten bei Gewinn und Umsatz klar übertroffen.Die von Jamie Dimon geführte US-Bank bleibe bisher deutlich in der Gewinnzone. Dimon sage aber auch, dass Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche Erholung bestehe, trotz zuletzt positiver makroökonomischer Daten. JPMorgan sei allerdings auf alle Eventualitäten vorbereitet. Über den Schätzungen liege das Institut auch bei den Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite mit 10,5 Mrd. USD. Im ersten Quartal seien bereits mehr als 8 Mrd. USD beiseite gelegt worden. Zwar schmälere das nun den Gewinn. Dimon agiere damit jedoch sehr vorsichtig, was sich noch auszahlen könnte, je nachdem wie die Corona-Krise in den USA verlaufe.JPMorgan sei der unangefochtene Platzhirsch in den USA. DIe Corona-Krise dürfte der Bank noch mehr Marktanteile bringen. Die Zahlen würden zeigen, dass es Dimon geschafft habe, den US-Finanzkonzern trotz Lockdown und schwerer Rezession in der Gewinnzone zu halten. Bereits bei der Finanzkrise 2008/09 habe man keinen Verlust gemacht, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:86,79 EUR +1,39% (14.07.2020, 15:22)