Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag dürfte sich tief ins Gedächtnis vieler Privatanleger einbrennen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten hätten sich dabei auf Firmen aus defensiven Sektoren mit stabilen Gewinnen und Cashflows mit einem Börsenwert von mindestens 1 Mrd. USD konzentriert. Herausgekommen sei eine Liste mit zehn Aktien: Dazu würden Dividendenaristokrat und PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) und der Impfstoffhersteller Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) gehören.Zudem dürften Investoren auch mit den Papieren von Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT), Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE-Symbol: MDT), Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) sowie Tyson Foods (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) und Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, WKN: 850667, Ticker-Symbol: CPA, NYSE-Symbol: CL) ruhig schlafen können. Darüber hinaus hätten es auch die in Deutschland weniger bekannten Unternehmen Vornado Realty (ISIN: US9290421091, WKN: 893899, Ticker-Symbol: VO7, NYSE-Ticker-Symbol: VNO) Sempra Energy (ISIN: US8168511090, WKN: 915266, Ticker-Symbol: SE4, NYSE-Ticker-Symbol: SRE) und Duke (ISIN: US26441C2044, WKN: A1J0EV, Ticker-Symbol: D2MN, NYSE-Tocker-Symbol: DUK) auf die Liste der US-Großbank geschafft. (25.02.2022/ac/a/m)