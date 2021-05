Börsenplätze JOST Werke-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

55,50 EUR 0,00% (24.05.2021, 20:01)



XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

55,50 EUR +2,40% (21.05.2021, 17:35)



ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (24.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.JOST bleibe in der Spur. Die starke Wachstumsdynamik aus dem Schlussquartal 2020 habe sich in den ersten Monaten des neuen Jahres weiter fortgesetzt. Umsatz und den Gewinn seien im ersten Quartal daher deutlich gesteigert worden. Insbesondere aus China und den restlichen Asien-Pazifik-Afrika-Regionen habe es starken Rückenwind gegeben.Die Übernahme der Ålö-Gruppe erweise sich als echter Glücksgriff. Die Profitabilität steige. Die gute Finanzkraft gebe der hessischen Gesellschaft genügend Spielraum, um ihre Strategie konsequent umzusetzen und weitere Wachstumsmöglichkeiten wie geplant zu erschließen.Die JOST Werke-Aktie sei kein Sprinter, aber dafür ein sehr guter Dauerläufer. Operativ sei der Weg für eine Trendfortsetzung Richtung 60 Euro und mehr geebnet, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link