54,90 EUR (03.05.2021)



54,80 EUR 0,00% (03.05.2021, 10:29)



DE000JST4000



JST400



JST



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (03.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem pandemiebedingten Markteinbruch im ersten Halbjahr 2020 profitiere JOST von der seit dem Herbst spürbaren stetigen Steigerung der Nachfrage. Dieser positive Trend sollte sich im laufenden Jahr fortsetzen. Könne der Nutzfahrzeugzulieferer ab 2021 wie erwartet auf den Wachstumskurs zurückkehren, dürfte Aktie ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzen. Ein frisches charttechnisches Kaufsignal stehe unmittelbar bevor.Die Übernahme der Ålö-Gruppe habe sich für JOST als Glücksgriff erwiesen. Die Profitabilität steige. Der schwedische Hersteller landwirtschaftlicher Frontlader solle dank der Wachstumschancen im Agrarbereich für den Konzern zu einer weiteren tragenden Säule werden. Die gute Finanzkraft gebe dem Nutzfahrzeugzulieferer zudem genügend Spielraum, um seine Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und weitere Wachstumsmöglichkeiten wie geplant zu erschließen. Hauck & Aufhäuser sehe die Aktie daher erst bei 70 Euro fair bewertet.Frische Zahlen zum ersten Quartal gebe es am 12. Mai. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 55-Euro-Marke würde auch die JOST-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen und Kurs auf das Analystenziel nehmen. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario. Die Position liegt bereits 30 Prozent im Plus - Tendenz steigend, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur JOST Werke-Aktie. (Analyse vom 03.05.2021)