Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

55,60 EUR -0,18% (27.05.2021, 12:49)



XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

55,70 EUR -0,18% (27.05.2021, 12:28)



ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (27.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JOST Werke: Auf Rekordfahrt - AktienanalyseDer Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) aus dem SDAX hat zum Jahresstart an seine im zweiten Halbjahr 2020 gestartete Erholung angeknüpft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Für Schub habe vor allem die hohe Nachfrage aus China und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum gesorgt. Aber auch in den anderen Absatzmärkten habe JOST Werke an Boden gut machen können. Zudem habe das Unternehmen von der zu Beginn des Vorjahres abgeschlossenen Übernahme der schwedischen Alö-Gruppe profitiert. Die Erlöse seien dadurch um gut ein Drittel auf rund 257 Mio. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das bereinigte EBIT habe auf 29,8 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt werden können. Dank der eingeläuteten Effizienzverbesserungen sei es JOST Werke zudem gelungen, auch unter dem Strich sein Ergebnis deutlich zu steigern. Nach Steuern seien knapp 19 Mio. Euro Gewinn hängengeblieben. Im Vorjahr hätten die Hessen auch wegen der Folgen der Pandemie noch einen Verlust von rund vier Mio. Euro geschrieben.Das Management sehe den Konzern daher auf einem guten Weg, die für 2021 gesteckten Ziele zu erreichen. Diese sähen sowohl für Umsatz als auch bereinigtes EBIT einen Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vor, wobei das Ergebnis überproportional zu den Erlösen zulegen solle. Aussichten offenbar ganz nach dem Geschmack der Börse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JOST Werke-Aktie: