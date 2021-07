Börsenplätze JOST Werke-Aktie:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (09.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.Die JOST Werke-Aktie habe in den letzten Wochen eine Verschnaufpause eingelegt. Vom Juni-Hoch habe sie rund 16% an Wert verloren. Analysten würden bei der JOST Werke-Aktie eine attraktive Einstiegschance und ein Aufwärtspotenzial von 38% sehen.Die Nachfrage boome. Der Bedarf an LKW, Anhängern und landwirtschaftlichen Frontladern sei im ersten Quartal weiter angestiegen. "Wir haben einen vielversprechenden Start in das Jahr 2021 erlebt", so JOST Werke- Finanzchef Christian Terlinde bei der Vorlage der Q1-Zahlen Mitte Mai. Die Nachfragebelebung in den wichtigsten Märkten und die trotz der Pandemie durchgeführten Maßnahmen zur Effizienzverbesserung hätten sich positiv bemerkbar gemacht. Dieser Trend dürfte sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben. Frische Zahlen dazu gebe es am 12. August. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte bestätigt werden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern solle überproportional zum Umsatz im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen und damit deutlich über dem Vorjahreswert liegen.Das 2021er-KGV liege aktuell bei 20 und dürfte im kommenden Jahr auf günstige 14 sinken. Nach dem Rücksetzer sollte sich die JOST Werke-Aktie daher im Bereich um 50 Euro stabilisieren. Spätestens mit den Zahlen dürfte der Titel seinen Aufwärtstrend fortsetzen und wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 57,80 Euro bzw. die Analystenziele nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von JOST befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link