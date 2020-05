XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (07.05.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Erholung steht auf stabilem Fundament - AktienanalyseDer Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) hat diese Woche einen ersten Einblick in seine Bilanz gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Laut vorläufigen Berechnungen sei das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) von 23,8 Mio. auf rund 17 Mio. Euro gesunken. Der Umsatz sei um 8% auf 165 Mio. Euro zurückgegangen. Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Zwar rechne JENOPTIK im zweiten Quartal bedingt durch das Coronavirus mit weiteren Einbußen, insbesondere im Automobilgeschäft und der Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen habe sich aufgrund der ergriffenen Gegenmaßnahmen sowie in Anbetracht eines erwarteten stärkeren zweiten Halbjahres dennoch zuversichtlich gezeigt, die Jahresprognose zu erreichen. Demnach solle der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin bei etwa 800 Mio. Euro landen, bei einer EBITDA-Marge von 14,3 Prozent. Zudem habe das Unternehmen sowohl Auftragseingang als auch -bestand steigern können.Analysten wie Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe dürften sich daher in ihrer Kaufempfehlung bestätigt fühlen. Bereits Anfang April habe sich der Experte optimistisch geäußert, dass sich JENOPTIK in den Krisenzeiten durch viele robuste Geschäftsteile auszeichne. "Wir glauben, dass das Unternehmen von der Pandemie weniger stark betroffen sein wird als andere Aktien in unserer Beobachtung", so sein damaliges Fazit. (Ausgabe 18/2020)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: