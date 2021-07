Mit Material von dpa-AFX



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JENOPTIK habe den Auftragseingang im zweiten Quartal im Jahresvergleich nahezu verdoppelt. Nach dem Rekordquartal seien die Jahresprognosen angepasst worden. Die Aktie habe ein charttechnisches Kaufsignal generiert und sei auf die Überholspur gewechselt. Die Analysten seien zufrieden und würden weiterhin den Daumen heben.Zur Erinnerung: Der Umsatz solle 2021 jetzt auf 880 bis 900 Millionen Euro steigen. Von den Erlösen sollten 19 bis 19,5 Prozent als operativer Gewinn (EBITDA) hängen bleiben. Dazu werde auch ein positiver Sondereffekt aus der Übernahme des Unternehmens Trioptics beitragen, das Mess- und Fertigungssysteme für optische Komponenten herstelle.Die Analysten seien mit dem Zahlenwerk mehr als zufrieden gewesen: Hauck & Aufhäuser habe das Kursziel im Anschluss von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen sei auf gutem Weg zu einem margensteigernden mittelfristigen Wachstum, so Analyst Christian Sandherr. Der Experte habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht.Warburg Research ("buy") sehe mit 32 Euro ebenfalls weiteres Kurspotenzial. Das präzisierte Wachstumsziel, eine bessere operative Profitabilität und ein positiver Einmaleffekt nach dem Erwerb des Unternehmens Trioptics sollten die Anlegerstimmung verbessern, so Analyst Malte Schaumann. Diese sei im Frühjahr von einem vagen Ausblick des Hightech-Konzerns und nur wenig Wachstum im ersten Quartal gedämpft worden.Die Baader bleibe bei "add" mit einem Kursziel von 30 Euro. Analyst Peter Rothenaicher habe das zweite Quartal als "exzellent" bezeichnet. Die Auftragseingänge, das Wachstum und die Profitabilität lägen deutlich über den Erwartungen.Die Deutsche Bank zähle aktuell noch zu den wenigen Pessimisten. Analyst Uwe Schupp habe die Einstufung zunächst auf "hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen, wolle sein Bewertungsmodell aber überarbeiten. Sondereffekte hätten die Resultate verzerrt, die bereinigt etwas besser gewesen seien als gedacht, so der Experte."Der Aktionär" hält auch nach dem jüngsten Kurssprung an seiner positiven Einschätzung fest: Bei JENOPTIK stehen die Zeichen gut für eine nachhaltige Trendwende - operativ und aus charttechnischer Sicht, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.07.2021)