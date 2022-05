Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,20 EUR +3,31% (17.05.2022, 12:52)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,20 EUR +2,83% (17.05.2022, 12:59)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (17.05.2022/ac/a/t)





Jena (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AKO Capital LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der JENOPTIK AG reduziert:Die Shortseller des Hedgefonds AKO Capital LLP bleiben auf dem Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).Die Finanzprofis des Hegdefonds AKO Capital LLP haben am 15.05.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den JENOPTIK AG-Aktien von 1,37% auf 1,24% gesenkt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der JENOPTIK AG:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,24% der JENOPTIK AG-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.