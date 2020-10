Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

69,00 EUR 0,00% (27.10.2020, 13:16)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

81,41 USD +0,09% (26.10.2020)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (27.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Der Lauf von Chinas Top-E-Commerce-Aktien werde einigen Analysten offenbar langsam unheimlich. In den vergangenen Tagen habe es bereits bei Alibaba eine erste Stimme gegeben, die nur noch zum Halten rate. Auch für JD.com lägen nach dem jüngsten Anstieg aktualisierte Einschätzungen vor. "Der Aktionär" gebe einen Überblick.Laut "Bloomberg"-Datenbank rate Stifel seit dem 20. Oktober nur noch zum Halten von JD (Ziel: 70 Dollar). Wenig überraschend: Morningstar vergebe ebenfalls nur noch eine Halteempfehlung (Ziel: 73 Dollar). Wie bereits berichtet, traue Morningstar auch Alibaba auf Sicht der kommenden Monate kein Aufwärtspotenzial zu.Insgesamt überwögen aber auch bei JD die optimistischen Einschätzungen deutlich. Parallel mit dem Kurs seien in den vergangenen zwei Jahren die Ziele der Analysten gestiegen. Zuletzt hätten unter anderem Goldman Sachs (89 Dollar), Barclays (89 Dollar) und J.P. Morgan (100 Dollar) zum Kauf geraten. Insgesamt würden 45 Analysten den Kauf von JD empfehlen. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten laute im Durchschnitt 87,55 Dollar. Bei einem Kurs von 81,41 Dollar entspreche das rund 7,5 Prozent Potenzial."Der Aktionär" bleibt sowohl für JD.com als auch Alibaba zuversichtlich, so Lars Friedrich. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.