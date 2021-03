NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

84,88 USD +2,27% (31.03.2021, 16:48)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (31.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe gute Nachrichten bei JD.com. Gestern sei die Aktie weiter angestiegen. Die 200-Tage-Linie, die hier durchaus signifikant sei, sei am Freitag durchbrochen worden. Jetzt sei hier auf eine etwas kräftigere Bewegung zu hoffen. JD.com habe sich jetzt definitiv dazu entschlossen, weitere Bereiche abzuspalten: Das Cloud- sowie das KI-Geschäft. Im Gegenzug erhalte JD.com weitere Aktien von Digits. Fintech sei in China momentan aufgrund der Regulierungsvorschriften ein großes Problem. Das beziehe sich auch auf JD Digits. Nichtsdestotrotz sei es ein interessantes Geschäftsbereich mit hohen Wachstumsraten und hohem Wachstumspotenzial. Wenn sich der ganze Staub, der aufgewirbelt wurde, irgendwann ein bisschen gelegt hat, dann könnte es zu einem vernünftigen Börsengang von JD Digits kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur JD.com-Aktie. (Analyse vom 31.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:72,20 EUR +1,69% (31.03.2021, 17:01)