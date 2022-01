NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

80,08 USD +10,76% (20.01.2022, 19:53)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (20.01.2022/ac/a/n)



China habe zur Ankurbelung der Wirtschaft am Donnerstagmorgen erneut einen wichtigen Zinssatz gesenkt. Die chinesische Zentralbank habe den Referenzzins für Kredite mit einjähriger Laufzeit um zehn Basispunkte auf 3,7% reduziert. Einige chinesische Tech-Aktien, v.a. JD.com, würden deshalb kräftig zulegen.Der E-Commerce-Konzern habe den Handel an der Technologiebörse NASDAQ mit einem deutlichen Gap eröffnet und im frühen Handel gleich drei gleitende Durchschnitte durchbrochen. So habe die JD.com-Aktie 50-, 100- und 200-Tage-Linie hinter sich gelassen, die zwischen 75,58 und 77,69 USD verlaufen würden. Die nächste Hürde liege jetzt beim horizontalen Widerstand von 81,08 USD, bevor es darum gehe, das Gap von Anfang Dezember bei 82,40 USD zu schließen. Sollten diese Hürden gemeistert werden, warte das Septemberhoch bei 84,08 USD. Anschließend hätte JD.com Luft bis zum Hoch von April 2021 bei 86,88 USD.Aus technischer Sicht habe die JD.com-Aktie nach der erfolgreichen Bodenbildung im Bereich von 62/63 USD weiteres Kurspotenzial. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Auch Neueinsteiger könnten eine Position wagen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)