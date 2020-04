Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

40,90 EUR +1,74% (29.04.2020, 14:31)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

43,58 USD -4,39% (28.04.2020, 22:00)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Gerüchte habe es schon seit Wochen gegeben. Nun sei es (mehr oder weniger) offiziell: JD.com strebe eine Zweitnotierung in Hongkong an. Ein entsprechender Antrag des chinesischen E-Commerce- und Tech-Konzerns sei bereits an der dortigen Börse eingegangen, berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Mindestens 2 Mrd. USD solle der Börsengang dem Bericht zufolge einbringen. Bei JDs derzeitiger Marktkapitalisierung von rund 64 Mrd. USD an der US-Börse NASDAQ entspräche das einer Verwässerung von rund 3%.Der Börsengang könnte noch dieses Jahr erfolgen, habe es geheißen. Die Gründe für JDs Schritt dürften denen Alibabas gleichen: Das Unternehmen werde tendenziell für asiatische Investoren attraktiver und mache sich von den USA unabhängiger. Im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt sei vergangenes Jahr spekuliert worden, die US-Regierung könnte im Extremfall chinesische Anteile von ihren Börsen verbannen.Honkongs Börse habe jahrelang Unternehmen von Handel ausgeschlossen, bei denen Investoren nicht das übliche Mitspracherecht hätten. Diese Regeln seien allerdings gelockert worden, um im Wettbewerb der internationalen Handelsplätze nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.Ganz überraschend komme die Nachricht nicht. "Der Aktionär" habe zu JD.com bereits Anfang April notiert: "Außerdem strebt das Unternehmen, das bislang nur in den USA gelistet ist, womöglich eine Zweitnotierung in Hongkong an." Trotz leichter Verwässerung würden für Anleger die Vorteile überwiegen: JD.com nehme zusätzliches Kapital ein und es kämen neue Kaufinteressenten hinzu.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.