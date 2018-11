Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

17,46 EUR -5,26% (20.11.2018, 17:11)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

19,87 USD -5,87% (20.11.2018, 17:11)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (20.11.2018/ac/a/n)



JD.com-Aktienanalyse von Analyst Jialong Shi von Instinet:

Jialong Shi, Analyst beim Investmenthaus Instinet, bringt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.

Der anlässlich der Veröffentlichung des Quartalsberichts von JD.com Inc. gegebene Ausblick sei trübe. Der Mittelpunkt der Umsatz-Planungsspanne liege 1% unter der Konsensprognose.

Analyst Jialong Shi reduziert das Kursziel für die JD.com-Aktie von 41,00 auf 24,00 USD.

In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von Instinet den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.