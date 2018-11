Nach Anpassung unseres DCF-Modells ergibt sich für die JDC Group-Aktie ein neues Kursziel von 7,50 Euro nach zuvor 9,50 Euro bei unverändertem Rating "kaufen", so Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 22.11.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Euro Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (22.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) nach wie vor zu kaufen.Die JDC Group habe heute Zahlen zu Q3/2018 vorgelegt und im gleichen Zug eine geplante Akquisition sowie eine Gewinnwarnung vermeldet.Der Konzernumsatz JDCs sei in den ersten neun Monaten um 11,4% auf 66,4 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 59,5 Mio. Euro). Zum Wachstum habe vor allem das Segment Advisortech beigetragen, das die Erlöse um 14,1% auf 54,4 Mio. Euro gesteigert habe. Im Segment Advisory sei der Umsatz mit 17,9 Mio. Euro (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro) hingegen leicht rückläufig gewesen. In Q3 habe der Umsatz auf Konzernebene um 13,9% auf 21,9 Mio. Euro zulegen können. Der Erlösrückgang des Segments Advisory sei hier mit -15,0% noch größer ausgefallen, was laut Vorstand vor allem durch den negativen Einfluss des heißen Sommers auf das Finanzmaklergeschäft zu erklären sei. Insgesamt sei JDC in den ersten neun Monaten damit hinter der Wachstumserwartung der Aktienanalysten von der Montega AG zurückgeblieben (MONe 2018: 18,4%).Die schwache Entwicklung habe sich auch auf die Ergebnisebene durchgeschlagen, wo die Gruppe nach 9M ein EBITDA von 1,9 Mio. Euro erzielt habe (Vorjahr: 2,9 Mio. Euro). Hierfür seien vor allem erhebliche Investitionen in die IT- und Abwicklungsplattform verantwortlich gewesen, die durch die geplanten Kooperationen und die mögliche Vervielfachung des administrierten Vertragsvolumens nötig geworden seien. Der Anteil der Provisionsaufwendung sei ebenfalls gestiegen und betrage 70,3% (vs. Vorjahr 68,8%). Letztlich habe sich hier auch das aufgrund des Börsenumfeldes eingetrübte hochmargige Investmentgeschäft bemerkbar gemacht.Angesichts der erhöhten Investitionsaufkommen und der verhaltenen Entwicklung in den ersten neun Monaten habe JDC seine Umsatz- und Ergebnisprognose gesenkt. Für den Umsatz erwarte der Konzern nun eine leicht reduzierte Zielgröße von 95,0 Mio. Euro (zuvor: 100,0 Mio. Euro). Die neue Ergebnisprognose von nun 3,5 bis 4,0 Mio. Euro (zuvor: 6,0 Mio. Euro) falle hingegen deutlich geringer aus als bislang avisiert (-33,3% bis -41,7%). Allerdings solle der Anteil der für den IT-Ausbau notwendigen Einmalaufwendungen in 2018 1,5 Mio. Euro betragen, was die Differenz zur ursprünglichen Planung weitgehend erkläre.Mit den Zahlen habe JDC auch über eine Absichtserklärung zum Erwerb eines direkten Wettbewerbers informiert. Hierzu gebe es allerdings noch wenige konkrete Daten. Der Vorstand habe jedoch bereits kommuniziert, dass es die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte werden solle. Bis dato liege die größte Transaktion bei etwas unter 10 Mio. Euro. Zudem sei dem Quartalsbericht zu entnehmen, dass JDC mit der in Aussicht gestellten Akquisition und den geplanten Kooperationen die klare Marktführerschaft im Plattform-Geschäft für Versicherungs- und Fondsprodukte anstrebe. In beiden Bereichen sei JDC schon aktiv. Gleichzeitig sei bereits veröffentlicht worden, dass die Finanzierung über die im August eingenommenen Mittel aus der Kapitalerhöhung in Höhe von etwas über 10 Mio. Euro und eine FK-Komponente erfolgen solle. Hier würden die Aktienanalysten von der Montega AG von einer FK-Quote von maximal 50% ausgehen und sich dabei an der Finanzierungsstruktur des Unternehmens orientieren.Im Hinblick auf die jüngst gemeldeten Absichtserklärungen zur Kooperation mit comdirect und BMW seien noch keine neueren Details bekannt gegebenen worden. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden hier erst mittelfristig mit größeren Umsatz- und Ergebnisbeiträgen rechnen. Das Lufthansa-Mandat habe unseres Erachtens auch gezeigt, dass die Integration von Beständen zeitaufwendiger ist, als von uns zunächst angenommen, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Die Visibilität hinsichtlich des Potenzials aus der noch nicht abgeschlossenen Akquisition und der noch in Planung befindlichen Kooperationen sei zudem noch gering. JDC rechne jedoch mit einer Umsatzsteigerung um 20 Mio. Euro in 2019 sowie weiteren 30 Mio. Euro in 2020. Hierin dürften die aktuellen Ereignisse bereits eingeplant sein. Davon solle jeweils gut die Hälfte aus dem Albatros-Mandat und den neuen Projekten kommen.Ihre Planung hätten die Aktienanalysten von der Montega AG nach Zahlen angepasst. Für 2018 würden sie sich in der Mitte der Bandbreite der Unternehmensprognose orientieren und damit nun ein EBITDA von 3,75 Mio. Euro erwarten (zuvor: 6,0 Mio. Euro). Mittelfristig würden sich die Aktienanalysten von der Montega AG aufgrund der noch geringen Visibilität der neuen Mandate und der geplanten Akquisition noch unter der JDC-Planung positionieren. Hier rechne man frühestens ab H2 2019 mit signifikanten Ergebnisbeiträgen. Die Aktienanalysten würden mit Wachstumsraten von um die 10% bis 15% allerdings auch mittelfristig Umsatz- und Ergebnissteigerungen oberhalb des Sektor-Niveaus rechnen.Die Meldung zu den Quartalszahlen zeichne ein gemischtes Bild. Die Q3-Zahlen hätten insgesamt unter den Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG gelegen. Die noch in Planung befindlichen Projekte könnten mittelfristig jedoch großes Potenzial aufweisen.