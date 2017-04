Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

6,615 EUR -1,49% (28.04.2017, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

6,711 EUR -0,80% (28.04.2017, 10:23)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Segment "Advisory" vermittelt die JDC Group AG über ihre Tochterfirmen Jung, DMS & Cie. und FiNUM Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, mehr als 900.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4 Milliarden Euro und mehr als 1 Milliarde Neugeschäft pro Jahr ist die JDC Group AG einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" entwickelt die JDC Group AG moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht die JDC Group AG den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. (28.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Die JDC Group habe gestern den Geschäftsbericht für 2016 vorgelegt und die Ziele für 2017 veröffentlicht.Der Umsatz sei um 3,1% auf 78,1 Mio. Euro gestiegen und habe damit knapp den Erwartungen entsprochen. Die Verbesserung zum Vorjahr sei auf ein sehr gutes Q4 zurückzuführen, in dem die zugekauften Versicherungsbestände erstmalig vollständig Erlösbeiträge geliefert hätten. Dementsprechend habe der Umsatz vor Konsolidierung im Segment Advisortech um ca. 1% auf 62,0 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Segment Advisory habe um 6,4% auf 23,4 Mio. Euro (vor Konsolidierung) gesteigerte Erlöse erzielt.Das EBITDA sei trotz einmaliger Aufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb der Versicherungsbestände auf 2,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden. Die Ertragsverbesserung beruhe allein auf dem Segment Advisortech. Die Abweichung zu der Prognose für den Periodenüberschuss sei neben einer etwas höheren Erwartung für das EBITDA auf stärker als angenommen angestiegene Abschreibungen auf Versicherungsbestände sowie steuerliche Effekte zurückzuführen.Seit Q4/2016 habe sich bei JDC eine deutlich verbesserte Profitabilität eingestellt. Diese sei nachhaltig. Insbesondere die starke Adressierung der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen durch die Insurtech-Lösungen sei mittelfristig ein entscheidender Faktor für die erwartete weitere Steigerung von Umsatz und Profitabilität. Auf Basis des DCF-Modells ergebe sich ein neues Kursziel von 8,00 Euro (zuvor: 7,80 Euro).Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die JDC Group-Aktie. (Analyse vom 28.04.2017)Börsenplätze JDC Group-Aktie: