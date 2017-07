Nasdaq-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:

USD 6,57 +0,00% (21.07.2017, 15:18)



ISIN JA Solar Holdings-Aktie:

US4660902069



WKN JA Solar Holdings-Aktie:

A1J87E



Ticker Symbol JA Solar Holdings-Aktie Deutschland:

YI2A



Nasdaq Ticker-Symbol JA Solar Holdings-Aktie:

JASO



Kurzprofil JA Solar Holdings Co.:



JA Solar Holdings Co. (ISIN: US4660902069, WKN: A1J87E, Ticker-Symbol: YI2A, Nasdaq-Symbol: JASO) ist ein Entwickler, Produzent und Vermarkter von Photovoltaikprodukten. Die Hälfte des Umsatzes entfällt auf China. Die Produktpalette umfasst vor allem Solarzellen und Module.

(21.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - JA Solar Holdings-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Axiom Capital:Aktienanalyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Axiom Capital empfiehlt die Aktien von JA Solar Holdings Co. (ISIN: US4660902069, WKN: A1J87E, Ticker-Symbol: YI2A, Nasdaq-Symbol: JASO) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Solarsektor sprechen die Analysten von Axiom Capital davon, dass die Industrie von einer verstärkten US-Nachfrage profitiere, falls es in den USA Richtung Jahresende zu einem Minimumpreis pro Watt bei importierten Solarpanels kommen könnte. Insofern könnten die Quartalsergebnisse der Modulproduzenten die Erwartungen kurzfristig übertreffen. Im dritten Quartal könnte dieses Szenario sogar noch ausgeprägter ausfallen. Analyst Gordon Johnson sieht daher kurzfristig positive Tendenzen für den Solarmarkt, behält aber die Sektoreinstufung mit "market underweight" bei.Analyst Gordon Johnson rechnet damit, dass JA Solar Holdings Co. im zweiten Quartal einen Gewinn Aktie von 0,21 USD erzielt habe, während der Markt im Durchschnitt ein Minus von 0,06 unterstellt. Das Modulgeschäft des Unternehmens sei 7 USD je Aktie wert. Das im Raum stehende Angebot des CEO’s begrenze das Aufwärtspotenzial des Aktienkurses.Börsenplätze JA Solar Holdings-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:5,56 Euro -2,39% (21.07.2017, 09:01)