Munsbach (www.aktiencheck.de) - 1,6 Prozent oder 2,6 Prozent? Seit einiger Zeit hat das italienische Haushaltsdefizit für reichlich Schlagzeilen und Spekulationen gesorgt, so die Experten von ETHENEA.



Seit Freitag stehe fest: Die italienische Regierung peile für die nächsten drei Jahre ein Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an. Das impliziere, dass sich das strukturelle Defizit in Zukunft verschlechtere und mit einer Schwächung der gesamten Haushaltslage der Regierung gerechnet werde. Die Europäische Kommission dürfte hierzu sicherlich einige Fragen haben. Jedoch würden noch immer einige wichtige Details fehlen. Es sei sehr gut möglich, dass einige der zugrundeliegenden Annahmen ein wenig zu optimistisch seien. Die Reaktion des Marktes am Freitag sei stark ausgefallen: Die Kurse italienischer Aktien seien zurückgegangen und besonders Banktitel seien stark gefallen, während die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen ihre jüngsten Hochs von ungefähr 3,2 Prozent hätten zurückerklimmen können. Die Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega habe eine Mehrheit - sowohl im Unterhaus als auch im Senat, aber es sei nicht selbstverständlich, dass die Regierung die entstehenden Spannungen überstehen werde. Bis zum 15. Oktober müsse Italien in Brüssel den Entwurf für seinen Haushaltsplan vorlegen. Die Experten von ETHENEA würden denken, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass die Europäische Kommission den Plan gutheißen werde. Deshalb seien die Experten davon überzeugt, dass es in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren negativen Schlagzeilen kommen werde - mit dem Risiko, dass die italienischen Renditen noch weiter steigen würden. (01.10.2018/ac/a/m)



