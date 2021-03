Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem Einbruch im Zuge der Corona-Krise lag der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent im April 2020 bei 20 US-Dollar und erholte sich zum Jahreswechsel auf gut 50 US-Dollar, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Für nochmals kurzfristig deutlich steigende Notierungen habe die Kältewelle in Texas gesorgt, weil dadurch nennenswerte Förder- und Raffineriekapazitäten ausgefallen seien. Auch wenn die Behebung der Kälteschäden einige Wochen andauern dürfte, könne gerade die US-Schieferölproduktion grundsätzlich relativ schnell reaktiviert werden. So sei die Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA bereits von 176 im August auf derzeit 397 hochgefahren worden. Auch der Vorkrisenwert von knapp 700 könne bei weiter steigenden Rohölnotierungen innerhalb weniger Monate wieder erreicht werden.Hinzu komme, dass die Mitgliedstaaten der OPEC+ sich zuletzt nicht einig gewesen seien. Saudi Arabien habe mit der Förderkürzung höhere Produktionsniveaus, etwa aus Russland ausgeglichen. Anhaltend hohe Ölpreise könnten auch andere Förderstaaten zur Ausweitung ihrer Produktion veranlassen. Vor diesem Hintergrund sei fraglich, ob beim Treffen der Mitglieder der OPEC+ in dieser Woche eine Verlängerung der Förderkürzungen beschlossen werde, zumal die OPEC-Staaten kein Interesse an zu stark steigenden Ölpreisen hätten, weil diese das Hochfahren der US-Ölindustrie noch anfeuern würden. Im Laufe des Jahres dürfte sich das weltweite Rohölangebot somit an die gestiegenen Nachfrageperspektiven anpassen und weiter deutlich steigende Notierungen verhindern. (02.03.2021/ac/a/m)