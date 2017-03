London (www.aktiencheck.de) - Das Scheitern der US-Republikaner bei ihrer Gesundheitsreform hat die Spekulationen befeuert, dass es ein Abflauen des nach der Wahl des US-Präsidenten gestarteten sogenannten "Trump-Trade" geben wird. James Athey, Investment Manager bei Aberdeen Asset Management, kommentiert die jüngsten Ereignisse sowie die Auswirkungen auf die US-Wirtschaftspolitik und die Märkte:Die Steuerreform sei zwar nicht so ausschlaggebend aber genauso ambitioniert wie die Gesundheitsreform und sei daher definitiv noch keine ausgemachte Sache. Jedoch würden die Äußerungen von wichtigen Republikanern wie Ryan und Brady nahe legen, dass es den Willen gebe, hier etwas zu erreichen. Das Schreckgespenst der Mid Term Elections dürfte die Republikaner zu einem ausreichenden Kompromiss treiben, um das Gesetz durch den Kongress zu bekommen. Die Realität sei allerdings, dass die Steuerreformen mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, als man erwartet habe, und das dürfte wahrscheinlich einige Marktvolatilität verursachen.Eine große Frage sei, was all dies für den Dollar bedeute. Seine Entwicklung habe bis jetzt für eine ganze Weile etwas unerwartete Züge angenommen. Der Hauptgrund liege im Vorankommen der bisher zurückbleibenden Wirtschaftsräume wie der Eurozone oder einigen Emerging Markets in den vergangenen Monaten. Es seien Faktoren wie diese, die wirklich gar nichts mit der US-Wirtschaft zu tun hätten, welche in den kommenden Monaten in erster Linie den Deckel auf eine Dollar-Rally halten würden. In gewisser Weise sei dies eine gute Nachricht, weil es der FED erlaube, die Geldpolitik zu verschärfen, ohne übermäßigen Stress für das globale Finanzsystem zu erzeugen. (28.03.2017/ac/a/m)