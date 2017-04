Der Online Broker iFOREX bietet den Online Handel bereits seit 1996 an und zählt zu den Veteranen der Branche. Das Unternehmen bietet seine Dienste mittlerweile nicht nur in Europa, sondern auch im asiatischen und arabischen Raum an. Die Erfahrung des Unternehmens wirkt sich positiv für die Trader im alltäglichen Handel aus. iFOREX bietet drei verschiedenen Handelsplattformen an und stellt eine große Auswahl an Basiswerten für den Handel bereit. Es können neben Währungen und CDFs auch Binäre Optionen gehandelt werden. Ein großer Teil der Werte wird rund um die Uhr angeboten, außer am Samstag. Jeder Kunde hat Zugriff auf eine Handelsplattform mit hoher Liquidität und günstigen Konditionen, und kann mit marktnahen Kursen rechnen.



Bei CFDs zum Beispiel handelt es sich um ein hoch spekulatives Marktsegment. Wie geht der Anbieter mit diesem Risiko um? Bei iFOREX hat der Kunde einen sogenannten Kapitalschutz, so dass einzelne Transaktionen keinen negativen Saldo erzeugen können. So wird ein Verlust, der höher ist als das eingesetzte Kapital, vermieden.



iFOREX präsentiert seinen Kunden von Zeit zu Zeit verschiedene Bonusangebote. Dazu gehört zum Beispiel ein Cash Back Programm und ein Trading Bonus. Die Informationen des Anbieters zu diesen Bonusprogrammen sind nicht immer ganz klar, so dass man sich im Zweifelsfall an den Kundenservice wenden sollte.



Ein- und Auszahlungsmethoden



Ein- und Auszahlungen können bei iFOREX natürlich mit den üblichen Kreditkarten getätigt werden, es stehen aber auch verschiedene internetbasierte Zahlungsdienstleister zur Auswahl. Die Abwicklung läuft schnell und reibungslos. Das Geld steht dem Kunden normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach Einzahlung für den Handel zur Verfügung. Die Auszahlung kann allerdings einige Tage dauern.



Regulierung durch die Behörden



Der Anbieter iFOREX hat seinen Hauptsitz in Zypern, die dortigen Behörden sind dafür verantwortlich, die EU Richtlinien durchzusetzen und das Unternehmen zu regulieren. Der Kunde hat so die Sicherheit, dass alle wichtigen Regeln eingehalten werden.

Bei iFOREX, einem Unternehmen, welches sich seit langer Zeit am Markt hält und immer mehr neue Kunden gewonnen hat, kann man durchaus von Seriosität und Vertrauen ausgehen. Es gab in keiner iFOREX Bewertung Anzeichen für Betrug. (19.04.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die modernen Handelsplattformen werden immer beliebter. Wichtig für den Kunden ist es, sich vor dem Traden genauestens über die Möglichkeiten, Bedingungen und selbstverständlich über die Sicherheit und Seriosität des Anbieters zu informieren. Im Internet finden sich inzwischen zahlreiche Erfahrungsberichte von Kunden. Schauen Sie sich in jedem Fall die eine oder andere iFOREX Bewertung an, und treffen Sie dann Ihre Wahl. Im Handel mit Währungen und anderen Börsenprodukten sind Schnelligkeit und präzise Ausführung von großer Wichtigkeit. Nur so kann garantiert werden, dass der Trader mit genauen Kursen handelt und auch von kleinsten Kursbewegungen profitiert.Der Broker iFOREX bietet mit dem Zugang zu über 140 Märkten die besten Bedingungen. Und auch darüber hinaus scheint dieser Anbieter in jeder Hinsicht effektiv und vertrauenswürdig. Wir haben uns in einem Test angeschaut, was der Broker iFOREX zu bieten hat, und wie der Handel in der Praxis umgesetzt wird.Die Frage nach Sicherheit und Seriosität war hierbei natürlich sehr wichtig, denn ein erfolgreicher Handel bedeutet, dass mit keinerlei Betrug gerechnet werden muss.