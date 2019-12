Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge für das deutsche Verarbeitende Gewerbe sind im Oktober mit -0,4% leicht gesunken, nach einem deutlichen Plus im Vormonat, so die Analysten der Helaba.



Die Produktion sei sogar um 1,6% gesunken, deutlich stärker als erwartet. In der Berichtswoche stehe die Industrieproduktion für die Eurozone an, die gegenüber dem Vormonat ebenfalls rückläufig sein dürfte. Grundtenor der Expertenkommentare bleibe: "So schnell ist kein Aufschwung in der deutschen Industrie zu erwarten". Sei das gerechtfertigt? Die deutsche Industrieproduktion sei zwar 2019 kräftiger gesunken als in der Eurozone, u.a. weil die Autoindustrie hierzulande ein deutlich größeres Gewicht aufweise. Sie gehe in den Produktionsindex mit einem Gewicht von fast 18% ein und sei bis Oktober um rund 11% eingebrochen. Aber selbst in dieser Branche habe sich zuletzt die Auftragslage stabilisiert. Deutlich günstiger sehe es in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und bei chemischen Erzeugnissen aus. Deren Aufträge würden bereits seit mehreren Monaten steigen. 2020 könnte besser ausfallen als von vielen erwartet. (06.12.2019/ac/a/m)





