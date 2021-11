Nach Ansicht von DISER werde das weltweite Goldangebot im Jahr 2021 voraussichtlich um 2,7% auf 4.840 Tonnen steigen, was auf eine höhere Goldminenproduktion in Australien, den USA und Kanada zurückzuführen sei, doch werde sich dieses Wachstum zwischen 2022 und 2023 auf eine durchschnittliche jährliche Rate von 1,1% verlangsamen.



Die Goldproduktion in Australien werde den Prognosen zufolge bis 2021 um 3,2% auf 338 Tonnen steigen, während die Produktion in Kanada und den USA um 24% bzw. 6,5% auf 224 und 212 Tonnen zunehmen werde, was laut DISER auf eine Erholung der Produktion nach der Unterbrechung durch die Corona-Krise zurückzuführen sei. Gleichzeitig werde die Goldminenproduktion in China bis 2021 voraussichtlich um 11% auf 335 Tonnen sinken, da strengere Umwelt- und Sicherheitsvorschriften zu Minenschließungen führen würden.



DISER habe hinzugefügt, dass sich die Goldminenproduktion in Lateinamerika nach den starken Verlusten im Jahr 2020 im Jahr 2021 erholen dürfte. Prognosen zufolge werde die Produktion in Mexiko (um 14% im Jahr 2021 auf 121 Tonnen), Peru (um 15% auf 100 Tonnen) und Brasilien (um 3,4% auf 90 Tonnen) steigen. Dem Bericht zufolge werde die Goldrecyclingaktivität im Jahr 2021 voraussichtlich gedämpft bleiben, da in vielen Teilen der Welt Maßnahmen zur Eindämmung neuer Wellen der Corona-Krise ergriffen werden sollten.



Anleger sollten bei diesen Zahlen immer berücksichtigen, dass 2020 ein extrem schwaches Jahr in Sachen Goldproduktion gewesen sei, da zahlreiche Minen aufgrund von Corona-Maßnahmen geschlossen worden seien. Auch im laufenden Jahr würden die Konzerne, v.a., aber nicht nur, in Westaustralien noch die Nachwirkungen von Corona spüren und über Fachkräftemangel auf den Minen klagen, was sich ebenfalls auf die Produktion auswirke. Ob nun Peak Gold, also der Höhepunkt der Goldproduktion bereits erreicht sei, oder nicht, lasse sich aus diesen Zahlen nur schwerlich ablesen. (22.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis zeigt sich zum Wochenauftakt wenig inspiriert und pendelt um den Schlusskurs der Vorwoche bei rund 1.840 USD, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Minen-Aktie in Australien hätten sich zum Wochenauftakt durch die Bank schwach präsentiert, was auf eine weitere Konsolidierung des Sektors zu Beginn der Woche hindeute. Derweil habe sich in Australien das Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen (DISER) zu Wort gemeldet und eine Prognose für das globale Goldangebot abgegeben.