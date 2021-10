Nachdem den Anlegern die Möglichkeit gegeben wurde, kurz über die potenziellen Ergebnisse von Engagement und Divestment nachzudenken, konnte festgestellt werden, dass sich ihre Präferenzen um 6% von einem Divestment weg und um 5% hin zu einer proaktiven Zusammenarbeit mit Unternehmen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen verschoben haben. Dies zeigt, wie wichtig es ist, Zeit in die Klärung der Frage zu investieren, welche Auswirkungen Investitionen haben sollen. Alle identifizierten Anlegergruppen änderten ihre Ansichten darüber, wie sie Netto-Null-Investitionen angehen sollten, wenn sie die Möglichkeit hatten, das Thema zu diskutieren.



Dies ist nicht zuletzt von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass es auf der Hand liegt, dass ein Ausstieg aus Ländern mit hohen Emissionen erhebliche Risiken und unausweichliche Folgen für die Schwellenländer mit sich bringt und ihnen Kapital entzieht. Während fast die Hälfte (49%) der Anleger die negativen Auswirkungen eines Divestments auf die Entwicklungsländer erkennen konnte, besteht weiterer Gesprächsbedarf, um das Bewusstsein für die Kapitalallokation zu schärfen und einen inklusiven, globalen Übergang zu Netto-Null-Emissionen sicherzustellen.



Hendrik du Toit, Gründer und CEO, Ninety One: "Wir glauben an Nachhaltigkeit mit Substanz. Es gibt jedoch eine unbestreitbare und ernüchternde Tatsache in Bezug auf das Streben nach Netto-Null-Projekten: Alle Bemühungen, die nicht für die 7,9 Milliarden Menschen auf der Welt funktionieren, werden überall scheitern. Um den Planeten wirklich zu retten, müssen wir den Schwellenländern helfen, grün zu werden. Das bedeutet robuste CO2-Märkte, Kredite für den Klimaschutz und Finanzierungen für einen beschleunigten Übergang. Als Unternehmen, das seine Wurzeln in Südafrika hat, verstehen wir diese Notwendigkeit vielleicht besser als die meisten anderen. Schließlich sind die Schwellenländer bisher nicht für den Großteil der Emissionen verantwortlich."



Erfreulicherweise bestätigen die Ergebnisse die wachsenden globalen Bestrebungen für langfristige, wirksame Veränderungen zur Bewältigung des Klimawandels und die Umstellung auf Netto-Null-Investitionen. 9 von 10 Anlegern gaben an, dass sie der Meinung sind, dass die Verringerung der Kohlenstoffemissionen gefördert werden sollte, und dass sie bereit sind, mit ihrem Geld einen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels zu leisten. Darüber hinaus sind 32% der Anleger so fest davon überzeugt, dass sie ihr Geld unabhängig von der Rendite gerne für die Verringerung der Kohlenstoffemissionen einsetzen würden.



Betrachtet man die Ergebnisse bei den deutschen Befragten, so erwartet ein signifikanter Anteil der Investoren (40%) bei solchen Investments auch wettbewerbsfähige Renditen. Darüber hinaus gaben 28% der Anleger an, dass zwischen 11% und 25% ihrer Investitionen auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet sind. Ebenso geht ein großer Teil (37%) davon aus, dass sie im kommenden Jahr ihre Investments zur Reduzierung von Emissionen signifikant, also um mehr als 10%, aufstocken werden. Knapp die Hälfte (49%) ist außerdem der Überzeugung, dass Asset Manager und andere Investoren ihren Einfluss als Aktionäre nutzen sollten, um auch vermeintliche Übeltäter davon zu überzeugen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren.



Deirdre Cooper, Co-Portfoliomanagerin, Global Environment Fund, Ninety One: "Die Klimakrise birgt für Investoren sowohl enorme Chancen als auch Risiken. Diese Umfrage macht deutlich, dass Investoren auf der ganzen Welt danach streben, ihr Kapital in Fonds zu investieren, die in Unternehmen und Länder investieren, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Die Investment-Management-Branche muss eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise in der Realwirtschaft spielen, und diese kann nicht dadurch erfüllt werden, dass sie Anlegern Investitionsmöglichkeiten bietet, die sich auf Sektoren mit einem geringen CO2-Anteil konzentrieren, Kapital aus aufstrebenden Regionen abziehen oder Anlagen an weniger verantwortungsbewusste Eigentümer verkaufen und auslagern. Es liegt in unserer Verantwortung, Endanlegern Lösungen anzubieten, die der Klimakrise wirklich entgegenwirken können." (12.10.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Ninety One hat heute die zweite Edition der Planetary Pulse Umfrage, "Investing for a Carbon Free World: What Investors want" veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Studie unter mehr als 6.000 Privatanlegern in zehn Ländern (Großbritannien, Deutschland, Italien, Dänemark, Schweden, Südafrika, Singapur, Hongkong, USA und Kanada) ergab, dass Investoren bereit sind, das Streben nach einer kohlenstofffreien Welt zu unterstützen. Die Hälfte der Befragten gab an, dass Vermögensverwalter ihren Einfluss als Anteilseigner von kohlenstoffintensiven Unternehmen nutzen sollten, um die Verringerung der Kohlenstoffemissionen zu erleichtern. Dies deutet darauf hin, dass Investoren bereit sind, ihr Vermögen in nachhaltige Lösungen zu investieren, die zur Erreichung des Netto-Null-Ziels beitragen.Ausgehend von ihren Antworten lassen sich die Befragten vier großen Anlegertypologien zuordnen, wenn sie über Investitionen im Allgemeinen und nachhaltige Investitionen im Besonderen nachdenken.