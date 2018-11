London (www.aktiencheck.de) - Das Vertrauen der Investoren in britische Vermögenswerte schwindet aktuell genauso schnell wie sich Minister aus der Regierung von Premierministerin Theresa May verabschieden, so David Riley, Chief Investment Strategist, BlueBay Asset Management.Würde Großbritannien ohne Abkommen und ohne Übergangsfristen aus der EU ausscheiden, könnte sich das Pfund in Richtung einer Parität zum Euro bewegen. Dadurch würde die Bank of England dazu gezwungen, ihren Anspruch auf eine künftige Zinserhöhung aufzugeben, was wiederum zu einer Neubewertung der wachstumssensiblen britischen Aktien und Unternehmensanleihen führen würde.Meiner Meinung nach seien ein zweites Referendum oder Neuwahlen aber weitaus wahrscheinlicher als ein "No Deal", so Riley. Es sei aber genauso wahrscheinlich, dass Premierministerin Theresa May die Zustimmung des Parlaments für ihren Deal erringe. Es werde also eine Achterbahnfahrt für das Pfund Sterling, die ziemlich schiefgehen könnte. (15.11.2018/ac/a/m)