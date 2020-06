Es sei ganz klar: Aktienmärkte seien volatil. Selbst wer marktbreit investiere, werde von den hohen Schwankungen immer wieder auf harte Geduldsproben gestellt - 2020 sei ein weiteres gutes Beispiel dafür. Wer die Diversifikation im eigenen Portfolio vernachlässige, begebe sich also noch mehr ins Risiko - in einem Umfeld, das von vielen Anlegern im Vergleich mit anderen Anlageklassen ohnehin schon als "riskant" bezeichnet werde.



Warum also dieses Zusatzrisiko? Es sei das altbekannte Problem, dass viele Aktienanleger nicht bereit seien, in der gesunden Mitte zu investieren. Das heiße: global aufstellen, nicht zu viel Portfoliogewicht auf einzelne Positionen legen, eine nachhaltige Strategie entwickeln und auch langfristig dieser Marschroute treu bleiben. Viele Anleger würden allerdings den Bottom-Up-Ansatz praktizieren und seien nicht selten auf der Suche nach dem ganz großen Wurf. Wer hätte nicht gerne die nächste Amazon-Aktie in einem frühen Stadium im Depot? Wer hätte nicht gerne in den letzten zehn Jahren ein Portfolio gehabt, das einen Mix aus den "besten" Aktien darstelle. Genau dieser Illusion würden viele Anleger im täglichen Börsengeschehen hinterherjagen, das Risikomanagement im Portfolio komme dabei jedoch zu kurz.



Wer sich in der gesunden Mitte bewege, spare viele Nerven. Diese würden dringend benötigt, wenn der breite Markt mal wieder Kapriolen schlage. Aus der Sicht eines Top-Down-Investors zähle die richtige Wahl der Anlageklasse. Untergeordnete Themen wie Länder- und Sektorenauswahl, Investmentstil und weitere taktische Faktoren würden eine Anpassung an verschiedene Marktphasen erlauben. Einzelwerte seien nur die Instrumente, deren man sich für die Umsetzung des übergeordneten Anlageplans bediene. Diese Grundeinstellung spare Nerven - und wer es einzelnen Aktien niemals erlaube, durch eine überhöhte Gewichtung "Besitz" vom Gesamtportfolio zu ergreifen, schütze sich selbst vor Fehlentscheidungen in der Aktienauswahl.



Der Wirecard-Skandal sei definitiv eine kuriose Geschichte, die vielen Anlegern zusätzlich die Lust auf Aktieninvestitionen raube. Das muss aber nicht so sein: Streben Sie die gesunde Mitte an und stellen Sie Risikodiversifikation über die Suche nach den heißen Themen, so die Experten von Grüner Fisher Investments. Das klinge langweilig, spare allerdings wertvolle Nerven. Die Aktienmärkte seien schon volatil genug. (25.06.2020/ac/a/m)







