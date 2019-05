Die Top-10 KI-Aktien

Als dritter und vierter Player folgen Amazon und Alphabet. Amazon ist weit mehr als ein reiner Online Händler und über Alphabet muss nicht viel gesagt werden. Der Konzern ist so extrem zukunftsorientiert, dass es absolut undenkbar ist, dass nicht in naher Zukunft einiges an KI-Produkten auf den Markt kommt.



Die nächsten Plätze werden belegt von IBM, Nvidia, Baidu, Splunk, sowie Visteon. IBM hat sich dabei vom PC-Dienstleister emanzipiert und erwirtschaftet heute bereits knapp 25% des Umsatzes im KI-Bereich. Auch Nvidia profitiert von der Zukunfts-Getriebenheit von IBM und anderer Unternehmen, denn der Chiphersteller baut die Chips, die für KI benötigt werden. Neben Chips wird auch Software gebraucht. Splunk ist hierfür der richtige Partner.



Bei den beiden völlig anders agierenden Unternehmen Baidu (quasi das chinesische Google) und Visteon (autonomes Fahren) stehen alle Weichen ebenfalls auf KI. Beide Unternehmen bauen in ihrem jeweils hauseigenen Bereich das Thema weiter aus, kaufen hinzu und entwickeln in Kooperationen mit anderen Firmen entsprechende Technologien.



Natürlich sind die oben genannten Player nicht die alleinigen KI-Marktbeherrscher. Wer sein Portfolio erweitern möchte, sollte auch Delphi Automotive, Zebra Technologies, Intuitive Surgical, Tableau Software, Five9 und zu guter Letzt auch ABB auf dem Schirm haben. All diese Unternehmen streben in Richtung KI und entwickeln Produkte, die in ein paar Jahren (oder auch heute schon) den Markt gehörig umkrempeln werden.



Woher Geld nehmen für KI-Aktien?

Die Finger jucken und das Portfolio will gefüllt werden. Aber wie? Natürlich hat nicht jeder sofort Geld übrig, um schnell in alle besagten Unternehmen zu investieren. Die Lösung könnte z. B. diese Übersicht von Online Sofort Kredit Anbieter in Österreich sein. Dieser kann aufgenommen werden, um über finanzielle Mittel zu verfügen, die sich hervorragend in eines der Unternehmen investieren lassen.



Natürlich sollte niemand dem Trugschluss verfallen, dass eine Investition in die oben genannten Unternehmen sofort satte Gewinne abwirft. Wer mit Aktien handelt, weiß, dass diese langfristig ausgerichtet sind. Insofern lässt sich ein solcher Kredit nicht von jetzt auf gleich mit den Gewinnen zurückzahlen. Hierfür bedarf es Zeit. Das ist auch der Grund, wieso er nur aufgenommen werden sollte, wenn sicher ist, dass er aus eigenen Mitteln zurückgezahlt werden kann. Falls Sie das Geld problemlos aufbringen könnten, es nur zum jetzigen Zeitpunkt nicht haben, dann nutzen Sie den Vorteil eines Sofortkredits. Dieser ist ganz klar, dass Sie Einstiegschancen in die obigen Unternehmen unmittelbar nutzen können. (28.05.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Was vor einigen Jahren noch ein Trend oder ein Hype war, ist mittlerweile ein Fakt, der nicht mehr wegzudenken ist. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz, die in sämtliche Lebensbereiche mehr und mehr zum Tragen kommt. Künstliche Intelligenz ist eine Revolution, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Die Frage, die sich erfolgreiche Trader nun stellen, ist, wie sie davon profitieren können. Die Antwort ist einfach: Aktien der richtigen Unternehmen kaufen.Apple steht an erster Stelle. Das Unternehmen ist weit mehr als iPhone oder Mac. Innerhalb der vergangenen Jahre kaufte Apple KI-Unternehmen auf und entwickelt sich somit in Richtung KI-Pioniere. Das Finanzpolster ist da. Ebenso die technische Infrastruktur. Es spricht also nicht dagegen, dass Apple sich für KI in Stellung bringt.