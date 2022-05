Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (25.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter Intuit habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Geschäftsquartal präsentiert. Das Unternehmen habe beim Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gelegen und zudem die Prognose angehoben. Die Aktie habe nachbörslich über drei Prozent zugelegt.Intuit habe seine Umsätze im Vorjahresvergleich um satte 35 Prozent auf 5,63 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten seien lediglich von 5,51 Milliarden Dollar ausgegangen. Der Bereich "Consumer Group" (private Nutzer) sei dabei um 32 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar gewachsen, während das Geschäft mit kleinen Unternehmen und Selbständigen ("Small Business and Self-Employed Group") um 42 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar zugelegt habe. Starke Zuwächse hätten insbesondere die neuesten Akquisitionen Credit Karma (+48 Prozent) und Mailchimp verbucht.Sehen lassen können hätten sich auch die Profitabilitätskennzahlen. Intuit habe beim Gewinn pro Aktie von 6,28 Dollar sieben Cent über den Erwartungen gelegen und zudem seinen operativen Gewinn um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar gesteigert. Die operative Marge habe somit satte 43 Prozent betragen.Die US-Amerikaner hätten im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von 489 Millionen Dollar zurückgekauft und möchten weitere zwei Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investieren. Die Bargeldreserven zum Ende des Quartals hätten sich auf knapp vier Milliarden Dollar belaufen.Intuit beweise, dass Softwareunternehmen auch in diesem schwierigen Umfeld stark wachsen und hochprofitabel wirtschaften könnten. Beeindruckend sei insbesondere die Anhebung der Prognose beim Umsatz. Offensichtlich gehe das Unternehmen trotz der schwächelnden Konjunktur von einer andauernden starken Nachfrage nach seinen Softwareprodukten aus.Dass das nachbörsliche Kursplus nur drei Prozent betrage, sei wohl dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet.Anleger nutzen die Korrektur zum Einstieg, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Intuit-Aktie. (Analyse vom 25.05.2022)