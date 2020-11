Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (05.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Italien stehe kurz vor dem Kollaps und die Banken würden wanken? In der Corona-Pandemie würden gerade die Großbanken ein anderes Bild zeigen. Das größte Institut des Landes, die Intesa Sanpaolo, habe mit seinen Quartalszahlen gestern die Märkte überrascht, die Aktie haussiere.Unter dem Strich habe die Bank im abgelaufenen Quartal 3,8 Milliarden Euro verdient, rund dreieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Das habe allerdings an einem Sondereffekt aus der vor kurzem vollzogenen Übernahme der Rivalin UBI Banca gelegen. Sonst hätte sich der Gewinn auf 507 Millionen Euro halbiert. Damit habe die Bank jedoch etwas besser abgeschnitten, als von Analysten im Schnitt erwartet (497 Millionen Euro).Rechne man die Effekte aus der Übernahme heraus, habe Intesa Sanpaolo in den ersten neun Monaten jedoch einen Überschuss von knapp 3,1 Milliarden Euro erzielt. Das sei mehr, als das Management für das Gesamtjahr 2020 als Ziel ausgegeben habe. Im kommenden Jahr sollten es weiterhin mindestens rund 3,5 Milliarden Euro werden.Die Intesa Sanpaolo sehe sich trotz weiterer Rückstellungen für gefährdete Kredite auf Kurs zu ihrem Gewinnziel für das laufende Jahr. Im dritten Quartal habe das Institut 938 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt, wie es am Mittwoch in Turin mitgeteilt habe. Damit summiere sich die Risikovorsorge in den ersten neun Monaten des Jahres auf 2,7 Milliarden Euro.In den vergangenen Tagen sei die Aktie an der Marke von 1,40 Euro abgeprallt und habe eine Gegenbewegung gestartet. Der seit Februar bestehende Abwärtstrend um 1,64 Euro stehe kurz vor dem Bruch, was ein starkes Kaufsignal wäre. Die 200-Tage-Linie käme um 1,73 Euro in den Fokus.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 1,15 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Intesa Sanpaolo-Aktie. Neueinsteiger würden den nachhaltigen Bruch des Abwärtstrends abwarten. (Analyse vom 05.11.2020)Mit Material von dpa-AFX