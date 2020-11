Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (27.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Es sei eine Rally, die Anfang des Jahres wohl viele Anleger nicht für möglich gehalten hätten. Die Rede sei von der Rally der Bankaktien. Gut im Rennen liege dabei die Intesa Sanpaolo aus Italien mit rund 30 Prozent Performance in den letzten Monaten. Es spreche einiges dafür, dass die Aufwärtsbewegung auch im kommenden Jahr weitergehen könnte.Die Intesa Sanpaolo habe nach der Finanzkrise länger gebraucht, um notleidende Kredite aus der Bilanz zu tilgen. Vor der Pandemie Ende letzten Jahres habe die Bank aber gut da gestanden im Vergleich mit regionalen Wettbewerbern aus Südeuropa. J.P. Morgan rechne damit, dass die Intesa bis 2023 weitere zwölf Milliarden Euro an notleidenden Krediten verkaufen könne, sodass der Anteil am gesamten Kreditexposure von aktuell sieben auf 4,5 Prozent sinke. Der durch die UBI Banka aktivierte Badwill könnte dazu genutzt werden, um die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle zu erhöhen.J.P. Morgan-Analystin Delphine Dee habe daher ihr Kursziel von 2,20 auf 2,40 Euro erhöht und ihre Einstufung auf "overweight" belassen. Sie sehe weiteres Aufwärtspotenzial. Die Bank biete zudem das Potenzial für eine der höchsten Dividendenrenditen im kommende Jahr. Die EZB werde selektiv wieder Ausschüttungen bei Banken erlauben. Mehr Details dazu sollten Anfang Dezember bekannt gegeben werden. Klar sei schon jetzt, dass die ausreichend Eigenkapital zur Verfügung stehen müsse, um die Nachwirkungen der Pandemie abzufedern.Die Intesa Sanpaolo verfüge Stand drittes Quartal über eine harte Kernkapitalquote von fast 16 Prozent und liege damit deutlich über der Schwelle, die normalerweise für Ausschüttungen überschritten werden müsse. Die Voraussetzungen scheinen also gut. Der Analystenkonsens erwarte für 2021 eine Ausschüttung von 16 Euro-Cent, was bei dem derzeitigen Kursniveau acht Prozent Dividendenrendite bedeute.Mutige Anleger können bei dem Papier zuschlagen und auf eine satte Dividende im kommenden Jahr wetten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 1,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link